Alerta en Palermo por una banda de menores que asalta a los alumnos de los colegios de la zona

Por el momento, hay una sola detenida, una joven menor de edad, mientras que los robos continúan afectando a distintos establecimientos educativos de la zona.

Impunidad total: violento robo de motochorros a un vecino de Villa Devoto

Un violento robo ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando dos motochorros armados interceptaron a un vecino que estaba por ingresar a su vivienda y, en cuestión de segundos, lo amenazaron y le robaron la moto, el celular y una campera.

El hecho se registró poco después de las 20 del domingo sobre la calle Tinogasta, cuando la víctima llegaba a su domicilio y se disponía a abrir el garaje. En ese momento, fue sorprendida por dos hombres que circulaban en moto.

ROBO DEVOTO

De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los motochorros se acercaron por detrás, uno de ellos descendió del vehículo, lo apuntó con un arma y lo obligó a bajarse de su moto. Luego le arrebató la campera y el teléfono celular, mientras su cómplice estaba listo para huir a toda velocidad.

"Los motochorros se movieron con total impunidad", señalaron fuentes cercanas al damnificado a Infobae.