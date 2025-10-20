Alerta en Palermo por una banda de menores que asalta a los alumnos de los colegios de la zona
Padres denuncian robos de mochilas, celulares y billeteras virtuales a manos de una banda de menores, que actúa durante el horario escolar.
Alerta en el barrio porteño de Palermo por una banda de menores que roba a estudiantes de los colegios de la zona y, en muchos casos, los obliga a abrir sus billeteras virtuales y realizar transferencias de dinero.
La situación preocupa a padres y docentes desde hace semanas y se hizo visible luego de que una cámaras de seguridad de un edificio, ubicado sobre avenida Santa Fe, registró cuando le robaron a Lucas, un alumno del Colegio León XIII: "Él se pone en un costadito para que no lo vieran sacar el celular y da la casualidad que pasa esta banda", comenta Florencia, madre del menor, en diálogo con C5N.
"Se le acercan tres, el más grande le dice: 'Tengo un re arma'. Obviamente, capaz que ni la tenía, pero con eso asustan a los chicos. Le sacó el celular y después le pidió la contraseña para desbloquearlo. Por suerte hizo todo lo que nosotros siempre le decimos: que si alguien se acerca a robarle, entregue todo", agregó.
Según los padres, los robos no se limitan a la zona del Colegio León XIII, que se encuentra sobre avenida Dorrego al 2100, sino que también se registrado sobre las calles Guatemala, Fitz Roy, Humboldt, Bondpland y avenida Cabildo, generalmente durante el horario del almuerzo.
"Además de la desventaja de tres contra uno y la sensación de impunidad, lo que más me dolió fue que era un celular para el que venía ahorrando desde hacía tiempo. Uno le enseña a cuidar sus cosas, a valorar el esfuerzo; más de un año de ahorro y en dos meses y medio ya se lo robaron", lamentó Florencia.
Por el momento, hay una sola detenida, una joven menor de edad, mientras que los robos continúan afectando a distintos establecimientos educativos de la zona.
Impunidad total: violento robo de motochorros a un vecino de Villa Devoto
Un violento robo ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando dos motochorros armados interceptaron a un vecino que estaba por ingresar a su vivienda y, en cuestión de segundos, lo amenazaron y le robaron la moto, el celular y una campera.
El hecho se registró poco después de las 20 del domingo sobre la calle Tinogasta, cuando la víctima llegaba a su domicilio y se disponía a abrir el garaje. En ese momento, fue sorprendida por dos hombres que circulaban en moto.
De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los motochorros se acercaron por detrás, uno de ellos descendió del vehículo, lo apuntó con un arma y lo obligó a bajarse de su moto. Luego le arrebató la campera y el teléfono celular, mientras su cómplice estaba listo para huir a toda velocidad.
"Los motochorros se movieron con total impunidad", señalaron fuentes cercanas al damnificado a Infobae.
