Ciudad: no habrá recolección de basura este miércoles debido al paro anunciado por la CGT para el jueves
La medida convocada por la CGT contra la Reforma Laboral empezará a las 0 de esta noche, así que no habrá recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires.
El paro convocado por la CGT para este jueves en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno en el Congreso podría dejar en jaque a la Ciudad de Buenos Aires, no sólo por un tema de circulación del transporte sino por el olor al final de la jornada, ya que el servicio de recolección de basura dejará de funcionar a las 0 de esta noche.
Apenas terminó el carnaval en la Ciudad de Buenos Aires -y el fin de semana largo de cuatro días- la Ciudad de Buenos Aires tiene menos de 24 horas para volver a estar limpia, al menos hasta las 0 de este jueves, 19 de febrero, que es el momento en que empieza el paro anunciado por la CGT, al cual se plegarán los trabajadores de la recolección de residuos.
Como primera medida, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, pidió a la población que no saque la basura este miércoles, porque el servicio se reanudará recién el jueves a la noche.
Además, se levantarán preventivamente 140 contenedores en un área de 60 cuadras alrededor del Congreso de la Nación, a sabiendas de que el paro y movilización de la CGT contra la Reforma Laboral podría ser tumultuosa.
Una vez finalizada la movilización los contenedores se volverán a colocar en sus emplazamientos originales tan pronto como las condiciones lo permitan, según fuentes de la Ciudad.
El Gobierno porteño también desplegará un operativo especial de limpieza intensiva en la zona para garantizar las condiciones de orden e higiene tan pronto sea posible.
Las calles y avenidas de donde se van a retirar los contenedores son: Bartolomé Mitre, Rivadavia, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Alsina desde Carlos Pellegrini hasta Entre Ríos, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná, Uruguay, Talcahuano, Libertad y Lima desde Bartolomé Mitre hasta Alsina.
Cuáles son las empresas de recolección de basura que operan en la Ciudad
- Zona 1 AESA Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Monserrat, Puerto Madero, San Telmo y Constitución.
- Zona 2 CLIBA Comunas 2, 13 y 14: Recoleta, Palermo, Belgrano, Colegiales y Nuñez.
- Zona 3 SOLBAYRES Comunas 11, 12 y 15: Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.
- Zona 4 NITTIDA Comunas 9 y 10: Parque Avellaneda, Mataderos, Liniers, Villa Luro, Versalles, Vélez Sarfield, Floresta, Monte Castro y Villa Real.
- Zona 5 ENTE DE HIGIENE URBANA Comuna 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati.
- Zona 6 ASHIRA MARTÍN & MARTÍN UTE Comunas 5, 6 y 7: Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro.
- Zona 7 URBASUR Comunas 3 y 4: Balvanera, San Cristóbal, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca.
