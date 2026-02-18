Ciudad: no habrá recolección de basura este miércoles debido al paro anunciado por la CGT para el jueves

El Gobierno porteño también desplegará un operativo especial de limpieza intensiva en la zona para garantizar las condiciones de orden e higiene tan pronto sea posible.

Las calles y avenidas de donde se van a retirar los contenedores son: Bartolomé Mitre, Rivadavia, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen y Alsina desde Carlos Pellegrini hasta Entre Ríos, Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná, Uruguay, Talcahuano, Libertad y Lima desde Bartolomé Mitre hasta Alsina.

Cuáles son las empresas de recolección de basura que operan en la Ciudad

Zona 1 AESA Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Monserrat, Puerto Madero, San Telmo y Constitución.

Zona 2 CLIBA Comunas 2, 13 y 14: Recoleta, Palermo, Belgrano, Colegiales y Nuñez.

Zona 3 SOLBAYRES Comunas 11, 12 y 15: Villa Crespo, Chacarita, Paternal, Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.

Zona 4 NITTIDA Comunas 9 y 10: Parque Avellaneda, Mataderos, Liniers, Villa Luro, Versalles, Vélez Sarfield, Floresta, Monte Castro y Villa Real.

Zona 5 ENTE DE HIGIENE URBANA Comuna 8: Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati.

Zona 6 ASHIRA MARTÍN & MARTÍN UTE Comunas 5, 6 y 7: Flores, Parque Chacabuco, Caballito, Boedo y Almagro.

Zona 7 URBASUR Comunas 3 y 4: Balvanera, San Cristóbal, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca.