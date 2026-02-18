Del trabajo en blanco a la alienación: la Reforma Laboral de Javier Milei parece un disco de Radiohead
Con media sanción en el Senado, el proyecto de Javier Milei que va camino a cambiar el trabajo en Argentina se siente tan alienante como OK Computer.
La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con media sanción en el Senado, podría transformar el día a día de millones de trabajadores si avanza en Diputados. Aunque todavía no está vigente, ya genera inquietud: jornadas más largas, derechos más débiles y sindicatos debilitados podrían dejar a los empleados en un terreno precario y tenso.
Si Argentina fuera un disco de Radiohead, suena oscuro y digital. Cada engranaje humano parece sobrecargado. La reforma laboral no solo cambia leyes: altera emociones, ambientes y experiencias, como el álbum OK Computer (de 1997), que retrata alienación y ansiedad en un mundo saturado de sistemas que controlan la vida de las personas.
"Un trabajo que te mata lentamente"
La ley permitiría trabajar hasta 12 horas por día, con un máximo de 48 horas semanales, y reemplazaría las horas extras por tiempo libre. Los trabajadores pasan a sentirse engranajes de la máquina productiva.
Como dice “Fitter Happier” (“Más eficiente, más feliz / Cómodo, sin beber demasiado…”), la productividad se impone sin alma. Control sin libertad. Ritmos que dejan al empleado atrapado, como un render que nunca termina de cargar. La metáfora es clara: trabajar más, sentir menos.
La reforma también simplifica despidos y recorta indemnizaciones. Se elimina buena parte de los beneficios tradicionales y se reemplaza parcialmente con un Fondo de Asistencia Laboral.
En “No Surprises” (“Un corazón que se llena como un basurero / Un trabajo que te mata lentamente…”), Radiohead describe resignación y rutina aplastante. La frase ayuda a entender cómo podrían sentirse los trabajadores: viendo desmoronarse su seguridad mientras todo sigue “normal”.
Vigilancia y supervivencia: androides paranoicos
El debilitamiento de la negociación colectiva y la negociación individual creciente dejan a los trabajadores aislados. Como en “Paranoid Android” (“La ambición te hace ver muy feo…”), la sensación es de tensión y vigilancia constante. Cada regla fragmentada, cada derecho limitado aumenta la incertidumbre.
Vacaciones fragmentadas, períodos de prueba extendidos y derechos flexibles generan un escenario constante de supervivencia. Como en “Airbag” (“En un estallido interestelar vuelvo para salvar el universo…”), la metáfora es resistir y salir vivo. Cada día laboral se convierte en un juego donde la suerte y la preparación determinan quién sigue adelante.
La combinación de derechos más débiles y vigilancia creciente hace que el trabajador sienta ansiedad y miedo, como en las canciones de Radiohead que ilustran la alienación y la presión constante.
Argentina: ciencia no ficción
Si OK Computer fuera Argentina, su tracklist sería la agenda laboral: alienación, precarización, ansiedad y optimismo frágil. La reforma laboral todavía no cambió el trabajo, pero va camino a hacerlo, transformando emociones, experiencias y ambientes. Mientras algunos celebran eficiencia y modernización, otros sienten los silencios y tensiones que Radiohead ya había anticipado.
La banda sonora de la reforma laboral argentina ya no es ficción: es la vida que se asoma, y su ritmo es inquietante.
Te puede interesar
Reforma Laboral: denuncian a Patricia Bullrich y a senadores por artículo sobre licencias con pagos reducidos
Qué dice el controvertido artículo 44 que el Gobierno eliminó de la Reforma Laboral
Las Más Leídas
Dejá tu comentario