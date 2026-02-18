Del trabajo en blanco a la alienación: la Reforma Laboral de Javier Milei parece un disco de Radiohead

La reforma también simplifica despidos y recorta indemnizaciones. Se elimina buena parte de los beneficios tradicionales y se reemplaza parcialmente con un Fondo de Asistencia Laboral.

En “No Surprises” (“Un corazón que se llena como un basurero / Un trabajo que te mata lentamente…”), Radiohead describe resignación y rutina aplastante. La frase ayuda a entender cómo podrían sentirse los trabajadores: viendo desmoronarse su seguridad mientras todo sigue “normal”.

Embed - Radiohead - No Surprises

Vigilancia y supervivencia: androides paranoicos

El debilitamiento de la negociación colectiva y la negociación individual creciente dejan a los trabajadores aislados. Como en “Paranoid Android” (“La ambición te hace ver muy feo…”), la sensación es de tensión y vigilancia constante. Cada regla fragmentada, cada derecho limitado aumenta la incertidumbre.

Vacaciones fragmentadas, períodos de prueba extendidos y derechos flexibles generan un escenario constante de supervivencia. Como en “Airbag” (“En un estallido interestelar vuelvo para salvar el universo…”), la metáfora es resistir y salir vivo. Cada día laboral se convierte en un juego donde la suerte y la preparación determinan quién sigue adelante.

La combinación de derechos más débiles y vigilancia creciente hace que el trabajador sienta ansiedad y miedo, como en las canciones de Radiohead que ilustran la alienación y la presión constante.

Argentina: ciencia no ficción

Si OK Computer fuera Argentina, su tracklist sería la agenda laboral: alienación, precarización, ansiedad y optimismo frágil. La reforma laboral todavía no cambió el trabajo, pero va camino a hacerlo, transformando emociones, experiencias y ambientes. Mientras algunos celebran eficiencia y modernización, otros sienten los silencios y tensiones que Radiohead ya había anticipado.

La banda sonora de la reforma laboral argentina ya no es ficción: es la vida que se asoma, y su ritmo es inquietante.

Embed - Radiohead - Paranoid Android