Imputaron a Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba, por abuso sexual infantil

Laurta en cordoba

El doble femicidio en Córdoba

Se lo acusa de haber asesinado a balazos a su expareja, Luna Giardina (24 años), y a su exsuegra, Mariel Zamudio (50 años), el sábado 12 de octubre de 2025 en una vivienda del barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba.

Luna había huido de Uruguay hacia Argentina tras denunciar intentos de ahorcamiento y agresiones físicas por parte de Laurta. A pesar de que ella contaba con un botón antipánico en Córdoba, no llegó a activarlo durante el ataque.

Tras los crímenes, Laurta huyó del lugar llevándose al hijo de ambos, de 5 años, lo que activó una Alerta Sofía y un pedido de captura internacional de Interpol.

luna mariel doble femicidio Córdoba

El crimen del chofer y la huida

Su escape sumó una tercera víctima fatal. Para huir de Córdoba, habría contratado a un chofer de Uber/remís llamado Martín Palacio.

El cuerpo de la nueva víctima fue hallado posteriormente mutilado -decapitado y sin extremidades- en la zona de Entre Ríos. Los investigadores sostienen que Laurta asesinó al conductor para robarle el vehículo (un Toyota Corolla) y ocultar su rastro durante la fuga.

Detención en Gualeguaychú

Finalmente, fue detenido el domingo 13 de octubre de 2025 en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, mientras desayunaba. Aparentemente, su plan era cruzar ilegalmente la frontera hacia Uruguay con su hijo. Al momento de su captura, sufrió una descompensación y debió ser trasladado en silla de ruedas.

detención pablo laurta

Perfil Político y Mediático

Laurta no era un desconocido en redes sociales. Antes de los crímenes, se presentaba como un militante "antifeminista" y era el creador de una cuenta llamada "Varones Unidos".

Utilizaba sus plataformas para difundir la teoría de las "falsas denuncias" y criticar las leyes de género. Paradójicamente, mientras impulsaba este discurso, acumulaba múltiples denuncias reales por violencia machista en su contra.

Otras Investigaciones

Además de los tres homicidios y el secuestro, se investigó su posible vinculación con un incendio intencional en una iglesia evangélica en Córdoba, ocurrido días antes del doble femicidio, donde murieron dos niñas pequeñas.