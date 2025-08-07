Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati: "Mi papá murió..."
Javier, hermano de Diego, revivió con angustia los años de lucha por justicia y el reciente descubrimiento de los restos en la vivienda que perteneció al cantante.
Tras la confirmación de que los restos óseos hallados en la casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati pertenecen a Diego Fernández, su familia logró encontrar algo de alivio después de décadas de incertidumbre. Según relataron, el padre del joven falleció tras años de búsqueda incansable desde su desaparición en 1984.
La resolución del caso comenzó a tomar forma cuando el hijo de Javier Fernández, hermano de Diego, vio el informe del periodista Julián Padilla. A partir de allí, convenció a su abuela paterna, de 87 años, para que se acercara a aportar su ADN y compararlo con el de los restos hallados. La coincidencia fue concluyente: los huesos pertenecían al adolescente desaparecido a los 16 años. Entonces, Javier contó: “Mi papá murió buscándolo”, contó.
“Justicia. Necesito justicia por mi hermano, por mi papá que se murió buscándolo, por mi mamá, por mi hermana y por mí”, expresó conmovido. “Tenía 15 años. ¿Qué hizo? No me entra en la cabeza. Era bueno, jugaba en Excursio, iba al colegio, tenía amigos…”, agregó.
Al recordar sus últimos recuerdos con Diego, Javier mencionó que solo “tenía 10 años, era chiquito”. “Se fue de acá comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que se iba a la casa de alguien y al colegio”, aunque no logra precisar a dónde se dirigía exactamente.
“En su momento, mi mamá y mi papá hablaron con la policía… Interrogaron a todos los chicos del colegio. Mi mamá tiene 87 años y a veces, pobre, no recuerda bien”, contó Javier, hoy de 50 años. También mencionó que durante años pensaron que “lo chuparon” algunos remanentes de la dictadura, debido a que figuraba en una agenda sospechosa.
Ante la consulta de Mauro Szeta sobre si la dirección de la calle Congreso al 3700 en Coghlan tenía algún significado para la familia, respondió: “No, la verdad que no. Sabíamos que había un testigo que iba en un colectivo y le gritó ‘¡qué hacés Gaita!’, porque así le decían”, recordó.
