Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati: "Mi papá murió..."

La resolución del caso comenzó a tomar forma cuando el hijo de Javier Fernández, hermano de Diego, vio el informe del periodista Julián Padilla. A partir de allí, convenció a su abuela paterna, de 87 años, para que se acercara a aportar su ADN y compararlo con el de los restos hallados. La coincidencia fue concluyente: los huesos pertenecían al adolescente desaparecido a los 16 años. Entonces, Javier contó: “Mi papá murió buscándolo”, contó.