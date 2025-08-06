Escándalo en un móvil de El Trece: una mujer estalló con insultos contra Javier Milei y la cronista
La periodista entrevistaba personas en la puerta del coqueto Alto Palermo sobre el uso de tarjetas de crédito y una mujer explotó.
El malestar social contra el Gobierno parece ir en aumento, según se observa en las encuestas o en diferentes movilizaciones, pero esta vez la furia se vio en vivo en un móvil de Canal 13 nada menos que en el coqueto Alto Palermo Shopping.
En la puerta, la cronista Ana Ortiz entrevistaba a clientes para consultarle por la financiación elegida a la hora de los consumos, en especial en este contexto de problemas salarias, con la dificultad que atraviesan muchos argentinos para llegar a fin de mes.
En concreto, la periodista hacía una mini encuesta sobre "el uso de tarjeta de crédito". Pero una de las transeúntes aprovechó el espacio para explotar contra el Presidente y también contra el canal oficialista.
"Milei se puede ir a la puta madre que lo remil parió y todos ustedes, todos ustedes que lo alimentaron", sentenció furiosa la mujer, dando lugar a que la cronista le sacara el micrófono y la sacaran del aire.
Quizás siguiendo con la premisa del Presidente de no "odiar los suficiente a los periodistas", la enojada señora no pudo contener su bronca contra el Gobierno y también con el canal, al que pareció responsabilizar por la situación del país.
El escandaloso episodio no tardó en generar repercusiones en las redes sociales. El segmento llegó a Twitter donde rápidamente se volvió viral.
NOTA EN DESARROLLO
