Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 5 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra joranda con clima ideal: buenas condiciones y temperaturas cálidas en el AMBA.
La continuidad de la semana se presenta, al menos por una jornada más, con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el martes se presenta casi ideal y poco otoñal, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 14 y 24 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
La fecha de regreso de la instabilidad es el miércoles, según el SMN. La jornada se anticipa con cielo entre mayormente nublado y nublado, con probabilidad de tormentas tanto en la tarde como en la noche; junto con temperaturas todavía agradables, entre 16 y 24 grados.
La seguidilla de malas condiciones del clima se extendería, al menos, hasta el jueves inclusive, con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mientras que desde la tarde, la mejora llegaría con viento y un ingreso de aire frío para que bajen las temperaturas, que para est ajornada rondarán entre 16 y 20 grados.
El desplome térmico se sentirá a partir del viernes, jornada que transcurrirá con buen clima pero ventosa, y con marcas térmicas estimadas en 8 grados de mínima y 15 de máxima.
El sábado continuará ventoso, con temperaturas de entre 8 y 15 grados; mientras que el domingo tendría buenas condiciones, con cielo entre algo nublado y despejado, pero con otro leve descenso térmico, con una mínina de 6 y una máxima de 16.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario