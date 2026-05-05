Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 5 de mayo

La seguidilla de malas condiciones del clima se extendería, al menos, hasta el jueves inclusive, con probabilidades de lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mientras que desde la tarde, la mejora llegaría con viento y un ingreso de aire frío para que bajen las temperaturas, que para est ajornada rondarán entre 16 y 20 grados.

El desplome térmico se sentirá a partir del viernes, jornada que transcurrirá con buen clima pero ventosa, y con marcas térmicas estimadas en 8 grados de mínima y 15 de máxima.

El sábado continuará ventoso, con temperaturas de entre 8 y 15 grados; mientras que el domingo tendría buenas condiciones, con cielo entre algo nublado y despejado, pero con otro leve descenso térmico, con una mínina de 6 y una máxima de 16.