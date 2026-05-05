Alerta por lluvias, tormentas y granizo afecta a cuatro provincias: qué zonas se encuentran en alarma
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este martes por precipitaciones fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El mal clima se mantiene este martes en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y otra por lluvias, que alcanzaban a zonas de diferentes regiones de la Argentina.
De esta manera, por un lado, el SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas que afectaba este martes 5 de mayo a zonas de la provincia de Entre Ríos.
Al mismo tiempo, un aviso por lluvias fuertes alcanzaba este mismo martes 5 de mayo a diversas regiones de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Qué dice la alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por tormentas intensas, con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 mm.
También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Qué dice la alerta por lluvias
En cuanto el aviso de nivel amarillo por lluvias, el organismo indicó que el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.
En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve, según el informe del SMN.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario