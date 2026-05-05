Alerta por lluvias, tormentas y granizo afecta a cuatro provincias: qué zonas se encuentran en alarma

También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Qué dice la alerta por lluvias

En cuanto el aviso de nivel amarillo por lluvias, el organismo indicó que el área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local.

En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve, según el informe del SMN.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.