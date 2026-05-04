Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 4 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional espera un inicio de semana con buen clima y temperaturas bajas en el AMBA.
El fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estuvo marcado por las buenas condiciones del clima y el regreso del frío, y se espera que así continúe en el inicio de la nueva semana, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se prevé un lunes que se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a temperaturas que oscilarán entre 7 y 22 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Todavía con buenas condiciones del clima, el martes tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y un leve ascenso térmico, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24.
El miércoles es la fecha que se afianza por parte del SMN para el regreso de las precipitaciones. El extendido anticipa una jornada con cielo nublado y probabilidades de lluvias para la tarde y noche; mientras que las temperaturas se esperan de entre 16 y 21 grados.
El jueves tendría un alivio climático, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 16 y 20 grados.
Sin embargo, la semana cerraría otra vez con inestabilidad, ya que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; con 8 grados de mínima y 14 de máxima.
Los chaparrones se mantendrían durante el sábado para horas de la madrugada y mañana, pero mejorando hacia la tarde y noche con cielo mayormente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 8 y 15 grados.
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