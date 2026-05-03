Cambió el pronóstico y llega una seguidilla de lluvias por tres días a Buenos Aires: cuándo se larga
Se afiazan la fecha de regreso de las lluvias y ahora el Servicio Meteorológico Nacional prevé más días con clima inestable.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en pleno cierre de un fin de semana largo signado por el descenso de las temperaturas y el regreso del frío, y ahora cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y es inminente la llegada de una seguidilla de días con lluvias.
El domingo se caracterizó por la amplitud térmica, con una mañana muy fresca pero una tarde templada, acompañada por el solcito. Junto a la nubosidad variable, las marcas rondaron entre 1 grado de mínima y 18 de máxima.
Se espera una tendencia similar para el inicio de la semana en el AMBA, con un lunes que se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada; junto a temperaturas que oscilarán entre 7 y 22 grados.
Todavía con buenas condiciones del clima, el martes tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; y un leve ascenso térmico, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y por cuántos días
El miércoles es la fecha que se afianza por parte del SMN para el regreso de las precipitaciones. El extendido anticipa una jornada con cielo nublado y probabilidades de lluvias para la tarde y noche; mientras que las temperaturas se esperan de entre 16 y 21 grados.
El jueves tendría un alivio climático, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 16 y 20 grados.
Sin embargo, la semana cerraría otra vez con inestabilidad, ya que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; con 8 grados de mínima y 14 de máxima.
Los chaparrones se mantendrían durante el sábado para horas de la madrugada y mañana, pero mejorando hacia la tarde y noche con cielo mayormente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 8 y 15 grados.
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