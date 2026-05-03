Cambió el pronóstico y llega una seguidilla de lluvias por tres días a Buenos Aires: cuándo se larga

image El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional con lluvias para Buenos Aires.

El jueves tendría un alivio climático, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas de entre 16 y 20 grados.

Sin embargo, la semana cerraría otra vez con inestabilidad, ya que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones en la tarde y noche; con 8 grados de mínima y 14 de máxima.

Los chaparrones se mantendrían durante el sábado para horas de la madrugada y mañana, pero mejorando hacia la tarde y noche con cielo mayormente nublado, mientras que el termómetro rondará entre 8 y 15 grados.