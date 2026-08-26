Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 26 de agosto

Miércoles: El cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día, desmejorando hacia la noche con cielo totalmente nublado. Las temperaturas se moverán entre una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 19°C.

Jueves: Será la jornada clave de la inestabilidad. El SMN anticipa la llegada de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones persistentes durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y los 18°C.