Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 26 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con buen clima en la previa de un frente de tormentas que se instalará hacia el tramo final de la semana.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita este miércoles 26 de agosto con un gradual cambio en las condiciones atmosféricas, marcando el inicio de un período de inestabilidad que se extenderá durante las próximas jornadas, en plena sintonía con la clásica antesala de la tormenta de Santa Rosa.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán en un rango templado, aunque el cielo irá desmejorando progresivamente con el correr de las horas.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA, día por día
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Miércoles: El cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado durante gran parte del día, desmejorando hacia la noche con cielo totalmente nublado. Las temperaturas se moverán entre una mínima de 10°C y una máxima que alcanzará los 19°C.
Jueves: Será la jornada clave de la inestabilidad. El SMN anticipa la llegada de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, dando paso a chaparrones persistentes durante la tarde y la noche. Las marcas térmicas oscilarán entre los 14°C y los 18°C.
Viernes: El sistema frontal comenzará a alejarse, permitiendo una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, quedando algo nublado hacia la tarde y la noche, con registros que irán de los 11°C a los 17°C.
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