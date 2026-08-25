Alerta meteorológica para este miércoles: encienden alarmas por fuertes vientos que azotarán al país

Alerta meteorológica por fuertes vientos que azotarán al país: dónde ocurrirá

El mapa refleja que la alerta amarilla atravesará el oeste argentino de norte a sur, extendiéndose desde las zonas cordilleranas y precordilleranas del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja), pasando por Cuyo (San Juan y Mendoza) y alcanzando amplias zonas del centro-oeste de la Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut). Asimismo, se destaca un sector bajo alerta naranja sobre la zona cordillerana de Neuquén y el sudoeste de Mendoza, donde las condiciones meteorológicas revestirán mayor severidad.