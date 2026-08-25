Alerta meteorológica para este miércoles: encienden alarmas por fuertes vientos que azotarán al país
Mientras los pronosticadores aguardan la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, adelantaron que el viento podría volverse hostil en las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta meteorológica para este miércoles 26 de agosto, disponiendo advertencias de nivel amarillo y naranja debido al avance de un frente de inestabilidad y fuertes vientos que afectará principalmente a la franja cordillerana, Cuyo y la Patagonia.
Alerta meteorológica por fuertes vientos que azotarán al país: dónde ocurrirá
El mapa refleja que la alerta amarilla atravesará el oeste argentino de norte a sur, extendiéndose desde las zonas cordilleranas y precordilleranas del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja), pasando por Cuyo (San Juan y Mendoza) y alcanzando amplias zonas del centro-oeste de la Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut). Asimismo, se destaca un sector bajo alerta naranja sobre la zona cordillerana de Neuquén y el sudoeste de Mendoza, donde las condiciones meteorológicas revestirán mayor severidad.
Fenómenos previstos por el SMN
Las condiciones adversas previstas para la jornada del miércoles contemplan diferentes fenómenos según la región:
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Viento Zonda y fuertes ráfagas: En sectores precordilleranos y llanuras de Cuyo y el NOA, el protagonismo estará marcado por la presencia de viento Zonda, con ráfagas que en zonas elevadas o expuestas podrían oscilar entre los 70 y 110 km/h, provocando abruptos ascensos de temperatura y notable reducción de la visibilidad.
Nevadas e inestabilidad en cordillera: En las zonas de alta montaña de Cuyo y el norte patagónico se prevén intensas nevadas y temporales de viento.
Lluvias en el norte patagónico: La alerta naranja en la franja cordillerana de Neuquén advierte por precipitaciones abundantes y persistentes, con acumulados que pueden generar escurrimientos e incremento en caudales de arroyos.
Recomendaciones oficiales
Ante el nivel de alerta emitido por el organismo oficial, las autoridades de Defensa Civil recomiendan:
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Evitar actividades al aire libre y no exponerse en zonas arboladas o con estructuras inestables.
Asegurar elementos sueltos en techos, balcones o patios que puedan ser desplazados por el viento.
Extremar la precaución al conducir por rutas nacionales y provinciales afectadas por ráfagas intensas, polvo en suspensión o hielo/nieve acumulada.
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