Fin de ciclo y rescisión de contrato: Germán Pezzella dejó de ser jugador de River

Del ostracismo en el predio de Cantilo a la salida definitiva de River

La salida de Pezzella se da en el marco de un semestre sumamente complejo para el zaguero. Durante los últimos meses, el defensor había sido marginado del plantel profesional por decisión técnica y dirigencial, una situación que lo obligó a entrenarse apartado junto al grupo de jugadores considerados "marginados" en el predio de Cantilo, lejos de las prácticas principales del primer equipo.