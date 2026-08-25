Fin de ciclo y rescisión de contrato: Germán Pezzella dejó de ser jugador de River
Tras haber sido marginado del plantel principal durante este semestre y entrenarse apartado en el predio de Cantilo, el campeón del mundo busca nuevo destino.
La historia de Germán Pezzella en River llegó formalmente a su fin. En la tarde de este martes, la institución millonaria emitió un comunicado oficial para confirmar lo que era un secreto a voces en los pasillos del club: la rescisión de común acuerdo del contrato que unía al marcador central con la entidad de Núñez.
De esta manera, el experimentado defensor surgido de las inferiores riverplatenses cierra de manera abrupta su segundo ciclo en la institución, luego de meses marcados por la tensión institucional y deportiva.
Del ostracismo en el predio de Cantilo a la salida definitiva de River
La salida de Pezzella se da en el marco de un semestre sumamente complejo para el zaguero. Durante los últimos meses, el defensor había sido marginado del plantel profesional por decisión técnica y dirigencial, una situación que lo obligó a entrenarse apartado junto al grupo de jugadores considerados "marginados" en el predio de Cantilo, lejos de las prácticas principales del primer equipo.
Pese al difícil final de su etapa, desde la institución oficializaron su partida remarcando su jerarquía y su paso histórico por el club.
"Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte histórico de River a la Selección Argentina. River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa", reza el comunicado emitido por la Comisión Directiva.
Con el pase en su poder, el defensor central analiza ahora su futuro futbolístico de cara al próximo mercado de pases, poniendo punto final a un conflicto que mantuvo en vilo al mundo River en las últimas semanas.
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