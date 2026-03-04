Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 4 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con buenas condiciones del clima y mucho calor en el AMBA.
Luego de un martes que tuvo lluvias matinales, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) empieza a despedir al verano, pero antes espera por alguna jornada más con mucho calor y buenas condiciones del clima, mientras se afianzan nuevas precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un alivio climático para este miércoles, con nubosidad variable y todavía mucho calor, en la que sería la última jornada con altas temperaturas: una mínima de 20 y una máxima de 32 grados.
El SMN prevé que ingrese un frente frío que, además de hacer bajar las temperaturas, traería nuevas precipitaciones en lo que parece ser una despedida del verano con inestabilidad.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves se anticipa con lluvias durante toda la jornada, mientras que el termómetro tendrá un brusco descenso, con marcas que iniciarán en los 19 grados y que llegarían hasta los 24.
No sería la única jornada con malas condiciones, ya que el SMN estima un viernes todavía con precipitaciones. El cierre de la semana tendría lluvias aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; con temperaturas de entre 17 y 24 grados.
El fin de semana, en tanto, se espera con buenas condiciones del clima. De esta forma, el sábado se presentaría con cielo nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 23 grados.
Para el domingo se pronostican condiciones similares, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario