Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 4 de marzo

No sería la única jornada con malas condiciones, ya que el SMN estima un viernes todavía con precipitaciones. El cierre de la semana tendría lluvias aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; con temperaturas de entre 17 y 24 grados.

El fin de semana, en tanto, se espera con buenas condiciones del clima. De esta forma, el sábado se presentaría con cielo nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 16 y 23 grados.

Para el domingo se pronostican condiciones similares, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23.