Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 9 de mayo

Se viene un fin de semana complicado en el AMBA, especialmente para aquellos que no se llevan bien con las bajas temperaturas. Una ola de frío polar está por desembarcar en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, acompañada de ráfagas intensas que podrían rebasar los 60 km/h. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió un listado de cuidados esenciales para protegerse de las inclemencias climáticas y mitigar el impacto del frío extremo.