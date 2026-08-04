Cómo está Candela Arizaga, tras el incidente con Facundo Moyano
La joven de 23 años permanece internada en el Hospital Pirovano y fuera de peligro. No hizo referencia a agresiones y esperan que hoy reciba el alta.
La influencer y modelo Candela Arizaga, quien fue vista corriendo semidesnuda por avenida Del Libertador tras un confuso episodio en el que se vio involucrado Facundo Moyano, permanece internada en el Hospital Pirovano, en buen estado de salud, lúcida y “recuperándose de un shock”, según informó el abogado Diego Storto.
Arizaga, de 23 años, fue trasladada a ese centro de salud en la madrugada de este martes luego de dos llamados al 911 que advertían sobre la presencia de una joven en la zona de avenida Virrey Vértiz y Sucre, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes.
En declaraciones a la prensa, Storto aseguró que pudo conversar brevemente con la joven y destacó la evolución de su estado. "Físicamente la noté bien", afirmó, al tiempo que explicó que permanece internada con suero y "está reponiéndose de un shock" tras una noche que calificó como "demasiado brava y grave".
El abogado señaló que la influencer se encuentra “bien, lúcida" y que actualmente está acompañada por una amiga mientras espera la llegada de su familia proveniente de Rosario. Además, remarcó que "anímicamente se está recuperando" y que los médicos prevén otorgarle el alta en las próximas horas, ya que "no va a quedar internada mucho más".
Consultado sobre si la joven presentaba algún tipo de lesión, el abogado aclaró que “no tiene lesiones en su rostro” y evitó brindar precisiones sobre un posible consumo de sustancias. En ese sentido, explicó que durante el breve encuentro que mantuvo con Arizaga no abordaron cuestiones técnicas relacionadas con la causa. "Hablé tres minutos sin preguntas técnicas, me aseguré de que estuviera bien y la puse en situación", expresó.
Asimismo, sostuvo que tampoco conversaron sobre las declaraciones que la joven brindó ante la Policía ni sobre un eventual consumo de drogas.
Qué dijo sobre la investigación judicial
Storto confirmó que Candela Arizaga ya declaró ante la Unidad de Violencia de Género, aunque aclaró que podría ampliar su testimonio cuando su estado de salud se lo permita. "Va a ampliar la declaración cuando esté en condiciones y en función de si quiere instar la acción penal o no", explicó.
En esa línea, el abogado remarcó que la continuidad del proceso dependerá de la decisión de la joven. "Si ella quiere ampliar o desistir de la acción penal depende de ella", afirmó, y reconoció que por el momento "todavía no sabemos cómo vamos a continuar con las acciones penales".
Respecto de la calificación legal del expediente, consideró que "es algo provisorio", ya que aún restan incorporarse nuevas declaraciones y otras medidas de prueba que podrían modificar el rumbo de la investigación.
Entre esas diligencias, indicó que solicitaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. Además, recordó que el fiscal ya pidió la extracción de sangre de Facundo Moyano y que también solicitó su detención.
"Es muy prematuro, solo sabemos que el fiscal pidió la detención de Moyano y el juez tendrá que convalidarlo en estas horas", manifestó.
Por último, el abogado describió el episodio como "una situación tensa" y aclaró que, hasta el momento, Arizaga no solicitó medidas de protección.
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