Cómo está Candela Arizaga, tras el incidente con Facundo Moyano

Asimismo, sostuvo que tampoco conversaron sobre las declaraciones que la joven brindó ante la Policía ni sobre un eventual consumo de drogas.

Qué dijo sobre la investigación judicial

Candela Arizaga y Facundo Moyano

Storto confirmó que Candela Arizaga ya declaró ante la Unidad de Violencia de Género, aunque aclaró que podría ampliar su testimonio cuando su estado de salud se lo permita. "Va a ampliar la declaración cuando esté en condiciones y en función de si quiere instar la acción penal o no", explicó.

En esa línea, el abogado remarcó que la continuidad del proceso dependerá de la decisión de la joven. "Si ella quiere ampliar o desistir de la acción penal depende de ella", afirmó, y reconoció que por el momento "todavía no sabemos cómo vamos a continuar con las acciones penales".

Respecto de la calificación legal del expediente, consideró que "es algo provisorio", ya que aún restan incorporarse nuevas declaraciones y otras medidas de prueba que podrían modificar el rumbo de la investigación.

Entre esas diligencias, indicó que solicitaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido durante la madrugada. Además, recordó que el fiscal ya pidió la extracción de sangre de Facundo Moyano y que también solicitó su detención.

"Es muy prematuro, solo sabemos que el fiscal pidió la detención de Moyano y el juez tendrá que convalidarlo en estas horas", manifestó.

Por último, el abogado describió el episodio como "una situación tensa" y aclaró que, hasta el momento, Arizaga no solicitó medidas de protección.