El explosivo posteo de la hermana de Candela Arizaga contra Facundo Moyano tras el incidente
Victoria Arizaga se despachó contra Facundo Moyano luego de que la influencer lo denunciara por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
La Justicia porteña investiga desde este martes al exdiputado Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género que la influencer Candela Arizaga le inició tras escapar corriendo de su casa en Belgrano, de madrugada y prácticamente desnuda.
"Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres", sentenció Victoria Arizaga, la hermana menor de Candela, en una historia de Instagram que después borró.
Horas después del incidente Candela Arizaga, de 23 años, declaró ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad en el Hospital Pirovano, donde sigue internada por el estado en el que la encontraron en medio de Avenida Libertador.
La influencer destacó que Facundo Moyano "no le hizo nada" y que el caso se dio en un contexto de "consumo de estupefacientes".
En Instagram, su hermana Victoria fogoneó la posibilidad de que el caso sea más complejo y que la violencia de género haya sido un agravante.
Lo que es más llamativo es que Victoria convirtió en privado su perfil de Instagram este martes por la tarde, probablemente ante el aluvión de atención que recibió en conexión con el caso de su hermana.
Por ahora, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.
Como parte de las medidas de prueba se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima, cuyo abogado, Diego Storto, explicó que recién asumirá la defesa si la joven "decida seguir adelante con el proceso".
La denuncia se tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa, pero es investigada por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Julián Pistone, quien dispuso la detención de Facundo Moyano.
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