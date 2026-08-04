El explosivo posteo de la hermana de Candela Arizaga contra Facundo Moyano tras el incidente

Lo que es más llamativo es que Victoria convirtió en privado su perfil de Instagram este martes por la tarde, probablemente ante el aluvión de atención que recibió en conexión con el caso de su hermana.

Por ahora, el fiscal Julián Pistone de la UFLA NORTE dispuso la detención de Moyano por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas de prueba se dispusieron análisis de las cámaras de seguridad, toma de testimonios y entrevista a la víctima, cuyo abogado, Diego Storto, explicó que recién asumirá la defesa si la joven "decida seguir adelante con el proceso".

La denuncia se tramita en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa, pero es investigada por la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias del auxiliar fiscal Julián Pistone, quien dispuso la detención de Facundo Moyano.