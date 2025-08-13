Fernando Burlando, tras la condena al exmarido de Julieta Prandi: "Es un fallo ejemplificador"
El líder del equipo de abogados de la modelo resaltó la importancia de la sentencia aunque solicitó que se mejoren los tiempos de acción de la Justicia en casos de violencia de género.
Fernando Burlando, líder del equipo de abogados de Julieta Prandi, sostuvo que la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi fue “un fallo ejemplificador” que marcará un antes y un después en casos judiciales por denuncias de abuso sexual y violencia de género. Anticipó que buscarán que se incluya al empresario en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
"Para Julieta es un impacto emocional muy fuerte, viene luchando hace muchos años", describió el abogado respecto a la situación de la modelo, quien no pudo estar presente durante la lectura de la sentencia porque llegó algunos minutos después.
Según se informó, una vez dentro de la sala de audiencias y tras el encuentro con su familia, Prandi sufrió una descompensación: “Se topó con la noticia de manera tardía, pero la escuchó porque se la pasaron por video. Tuvo una nueva crisis, por suerte estaban su psicóloga y un médico que pudieron atenderla rápidamente”, detalló el abogado.
En cuanto a los años de prisión que recibió Contardi, Burlando sostuvo que le pareció "una condena ajustada al situación que evaluó el Tribunal. Es algo correcto sin perjuicio de que nosotros solicitamos una condena de 50 años en función de la reiteración de los hechos delictivos y abusos que sufrió Julieta”.
Respecto a una eventual apelación de la pena, indicó que “falta ver los fundamentos”, los cuales no fueron leídos hoy, y luego “veremos qué actitud tomar”.
Para Burlando se trató de “un caso bisagra que demuestra que son muchísimas las personas que son presas de la violencia de género y económica, y que no pueden salir de esta situación”. “Creo que este fallo es un antes y un después, es ejemplificador y nos hace mejor a todos. Sí habría que evaluar legislativamente cómo hacer para mejorar los tiempos de respuesta de justicia a la sociedad".
Contardi fue encontrado penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada” y quedó detenido inmediatamente tras la lectura de la sentencia. Según informó Burlando, fue trasladado esposado a una alcaidía.
Claudio Contardi se quedó sin abogado
Minutos después de conocerse la condena, Claudio Nitzcaner anunció que abandonaba la defensa del empresario: "No seguiré siendo el abogado de Contardi", lanzó sorpresivamente ante la prensa, aunque no explicó los motivos de su salida.
Luego se supo que fue el propio empresario quien decidió despedir al abogado y cambiar la estrategia de defensa para pedir la apelación la Cámara de Apelaciones bonaerense.
Nitzcaner solo llegó a pronunciar que a quien era su defendido “se le denegó toda la prueba” y expresó que “no sabe” por qué no se realizó las pericias cuando le fueron requeridas por la Justicia debido a que él en ese momento no era su abogado.
Al respecto de esta noticia, Burlando expuso: “Es una sanción muy dura y se ve que la vida, la sociedad, su personalidad y sus actitudes no lo ayudan ni siquiera a conseguir un abogado”.
