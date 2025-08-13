Fernando Burlando, tras la condena al exmarido de Julieta Prandi: "Es un fallo ejemplificador"

Para Burlando se trató de “un caso bisagra que demuestra que son muchísimas las personas que son presas de la violencia de género y económica, y que no pueden salir de esta situación”. “Creo que este fallo es un antes y un después, es ejemplificador y nos hace mejor a todos. Sí habría que evaluar legislativamente cómo hacer para mejorar los tiempos de respuesta de justicia a la sociedad".

Contardi fue encontrado penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada” y quedó detenido inmediatamente tras la lectura de la sentencia. Según informó Burlando, fue trasladado esposado a una alcaidía.

Claudio Contardi se quedó sin abogado

Minutos después de conocerse la condena, Claudio Nitzcaner anunció que abandonaba la defensa del empresario: "No seguiré siendo el abogado de Contardi", lanzó sorpresivamente ante la prensa, aunque no explicó los motivos de su salida.

Luego se supo que fue el propio empresario quien decidió despedir al abogado y cambiar la estrategia de defensa para pedir la apelación la Cámara de Apelaciones bonaerense.

Nitzcaner solo llegó a pronunciar que a quien era su defendido “se le denegó toda la prueba” y expresó que “no sabe” por qué no se realizó las pericias cuando le fueron requeridas por la Justicia debido a que él en ese momento no era su abogado.

Al respecto de esta noticia, Burlando expuso: “Es una sanción muy dura y se ve que la vida, la sociedad, su personalidad y sus actitudes no lo ayudan ni siquiera a conseguir un abogado”.