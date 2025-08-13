Santiago del Estero: un hombre se hacía pasar por su padre para violar a su madre esquizofrénica
El presunto abusador fue denunciado por su pareja y fue arrestado en la ciudad de Termas de Río Hondo.
La ciudad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, no sale del horror luego de que se conocieran terribles detalles sobre el caso de un hombre que se hacía pasar por su padre para violar y golpear a su propia madre, quien padece esquizofrenia y tiene 80 años. El sujeto fue detenido.
El caso ocurrió el sábado 4 de agosto y se conoció luego de una denuncia realizada por propia la esposa del presunto agresor quien, ante sospechas de que algo raro ocurría con su suegra, decidió dejar su celular grabando cerca de la víctima.
Según manifestó la denunciante, había comenzado a sospechar tras ver algunas actitudes de su marido para con su suegra. Finalmente, pudo confirmar sus dudas en una oportunidad cuando, tras salir de su domicilio hacia su lugar del trabajo, y la víctima quedó bajo el cuidado del hijo.
Aprovechando la oportunidad y sin que su marido la descubriera, dejó su celular cerca de donde se encontraba su suegra con el audio del WhatsApp activado y grabando.
Al regresar a la vivienda, la mujer le preguntó a su suegra cómo la había tratado su hijo y esta le contó con detalles que la violado y le había pegado en reiteradas oportunidades. Todo quedó demostrado en los audios, donde se identificó que el hombre se hacía pasar por su padre fallecido para violar a su madre.
Incluso, en los audios se escucharía al detenido hablando con su madre y simulando que era el marido, utilizando el apodo que ellos se decían, al tiempo que le expresaba lascivas expresiones de neto tenor sexual. También se escucharía a la víctima rogándole para que no le hiciera nada.
"Soy Agapito" le decía el detenido a su madre para luego abusarla sexualmente, según publicó hace una semana el medio santiagueño Nuevo Diario Web.
Tras obtener la grabación, la nuera de la víctima se dirigió a la Comisaría Comunitaria Nº 50 para denunciar a su marido y aportó el audio a modo de evidencia.
Al tomar conocimiento del caso, la fiscal Dahiana Pérez Vicens, a cargo de la investigación, ordenó la inmediata detención del sospechoso, quien luego fue trasladado a la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia local. En tanto, la víctima fue examinada por un médico de Policía y recibió la asistencia de psicólogos.
La fiscal del caso imputó al sospechoso por el delito de abuso sexual doblemente calificado por convivencia y vínculo.
