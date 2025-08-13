Santiago del Estero: un hombre se hacía pasar por su padre para violar a su madre esquizofrénica

Incluso, en los audios se escucharía al detenido hablando con su madre y simulando que era el marido, utilizando el apodo que ellos se decían, al tiempo que le expresaba lascivas expresiones de neto tenor sexual. También se escucharía a la víctima rogándole para que no le hiciera nada.

"Soy Agapito" le decía el detenido a su madre para luego abusarla sexualmente, según publicó hace una semana el medio santiagueño Nuevo Diario Web.

Tras obtener la grabación, la nuera de la víctima se dirigió a la Comisaría Comunitaria Nº 50 para denunciar a su marido y aportó el audio a modo de evidencia.

Al tomar conocimiento del caso, la fiscal Dahiana Pérez Vicens, a cargo de la investigación, ordenó la inmediata detención del sospechoso, quien luego fue trasladado a la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia local. En tanto, la víctima fue examinada por un médico de Policía y recibió la asistencia de psicólogos.

La fiscal del caso imputó al sospechoso por el delito de abuso sexual doblemente calificado por convivencia y vínculo.