VIDEO: así fue la reacción del exmarido de Julieta Prandi al conocer su condena

El Tribunal hizo lugar al pedido de inmediata detención realizado por la querella, por lo que Contardi fue esposado y detenido inmediátamente luego de la lectura de la sentencia.

En el lugar se encontraban los familiares de Prandi, no así la modelo, quien por momentos de demora en el tránsito no pudo llegar a tiempo, según explicó luego el abogado Fernando Burlando.

Fernando Burlando, tras la condena al exmarido de Julieta Prandi: "Es un fallo ejemplificador"

Fernando Burlando, líder del equipo de abogados de Julieta Prandi, sostuvo que la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi fue “un fallo ejemplificador” que marcará un antes y un después en casos judiciales por denuncias de abuso sexual y violencia de género. Anticipó que buscarán que se incluya al empresario en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

"Para Julieta es un impacto emocional muy fuerte, viene luchando hace muchos años", describió el abogado respecto a la situación de la modelo, quien no pudo estar presente durante la lectura de la sentencia porque llegó algunos minutos después.

Según se informó, una vez dentro de la sala de audiencias y tras el encuentro con su familia, Prandi sufrió una descompensación: “Se topó con la noticia de manera tardía, pero la escuchó porque se la pasaron por video. Tuvo una nueva crisis, por suerte estaban su psicóloga y un médico que pudieron atenderla rápidamente”, detalló el abogado.