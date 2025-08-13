VIDEO: así fue la reacción del exmarido de Julieta Prandi al conocer su condena
El exmarido de Julieta Prandi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado y quedó detenido.
Claudio Contardi escuchó este miércoles la sentencia de su condena a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado contra su expareja y madre de sus hijos, la modelo Julieta Prandi. El empresario quedó detenido en la misma sala de audiencias y trasladado esposado a una alcaidía.
Vestido con un jean oscuro, una remera negra y un buzo claro tipo canguro, Contardi se sentó en la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana a la izquierda de Claudio Nitzcaner, quien por entonces todavía era su abogado.
Al frente estaban los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, quienes integraron el tribunal durante el proceso judicial y dieron paso a la lectura de la sentencia poco después de las 11 de la mañana.
“El Tribunal en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana resuelve condenar a Claudio Raúl Contardi a la pena de 19 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la localidad de Belén de Escobar, partido de Escobar, desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 en perjuicio de J.L.P.”, se leyó.
Claudio Contardi ni se inmutó. No realizó ningún movimiento, según se pudo ver en las pocas imágenes grabadas desde el interior de la sala de audiencias.
El Tribunal hizo lugar al pedido de inmediata detención realizado por la querella, por lo que Contardi fue esposado y detenido inmediátamente luego de la lectura de la sentencia.
En el lugar se encontraban los familiares de Prandi, no así la modelo, quien por momentos de demora en el tránsito no pudo llegar a tiempo, según explicó luego el abogado Fernando Burlando.
Fernando Burlando, tras la condena al exmarido de Julieta Prandi: "Es un fallo ejemplificador"
Fernando Burlando, líder del equipo de abogados de Julieta Prandi, sostuvo que la condena a 19 años de prisión para Claudio Contardi fue “un fallo ejemplificador” que marcará un antes y un después en casos judiciales por denuncias de abuso sexual y violencia de género. Anticipó que buscarán que se incluya al empresario en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.
"Para Julieta es un impacto emocional muy fuerte, viene luchando hace muchos años", describió el abogado respecto a la situación de la modelo, quien no pudo estar presente durante la lectura de la sentencia porque llegó algunos minutos después.
Según se informó, una vez dentro de la sala de audiencias y tras el encuentro con su familia, Prandi sufrió una descompensación: “Se topó con la noticia de manera tardía, pero la escuchó porque se la pasaron por video. Tuvo una nueva crisis, por suerte estaban su psicóloga y un médico que pudieron atenderla rápidamente”, detalló el abogado.
