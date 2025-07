Conmoción en Caballito: hallaron muertos a una mujer surcoreana y a su hijo de 13 años en un departamento

El macabro hallazgo se produjo el jueves por la noche en un departamento ubicado en la calle Galicia 919, cuando el hermano de la mujer, identificado como Claudio Fabián K., se acercó hasta la vivienda al no tener respuestas por parte de la víctima.

Al ingresar al departamento se encontró con el horror: la mujer tenía una una bolsa en la cabeza y un cable de alargue enroscado al cuello, mientras que el adolescente tenía atada una remera rota, también en la zona del cuello.

madre e hijo muertos departamento caballito

Cerca de las 21.30 el hombre llamó al 911. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Vecinal 6A junto a profesionales del SAME y fueron recibidos por el denunciante, quien les facilitó el ingreso. Según consta en el parte policial, el personal de emergencias constató la muerte de las víctimas a las 22.10.

En este sentido, el hombre declaró que, tras el hallazgo, había retirado la bolsa del rostro de su hermana en un intento desesperado por ayudarla.

El hermano explicó a las autoridades que el adolescente tenía autismo y la mujer padecía depresión y problemas respiratorios. Relató que ella había expresado varias veces no quería vivir más y le mencionó la dificultad que tenía para cuidar a su hijo.

La escena fue preservada a la espera por los efectivos para que se lleven a cabo las pericias correspondientes y se determine qué sucedió con las víctimas. Si bien en el departamento no se observaron signos de violencia y no tenía la puerta forzada, no se descarta ninguna hipótesis.

En el lugar intervino la División Investigaciones Comunales Nº6 de la Policía de la Ciudad, que analiza si se trató de un homicidio seguido de suicidio.

La investigación quedó en manos del fiscal Edgardo Orfila, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°56. Por el momento, la causa fue caratulada de manera provisoria como “averiguación de causales de muerte”.

Las autoridades trabajaban en la recolección de pruebas forenses, testimonios de vecinos y familiares, así como en el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.