Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron un feto de seis meses de gestación en la basura
El hallazgo fue realizado por una mujer de 70 años en un barrio de Concepción del Uruguay. La Policía analiza cámaras de la zona para identificar a quién lo dejó en el lugar.
Un feto de aproximadamente seis meses de gestación fue encontrado este lunes dentro de un contenedor de basura en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.
El descubrimiento fue realizado en el barrio Cantera 25, cerca de las 11.30, por una mujer de 70 años que se acercó al lugar para arrojar basura en un recipiente ubicado en la esquina de Lorenzo Sartorio y 25 de Mayo. Al advertir la situación, dio aviso de inmediato a las autoridades.
Personal policial y una médica de turno se presentaron en el lugar para constatar la situación, mientras que efectivos de Policía Científica realizaron las tareas periciales. El feto fue trasladado a la morgue del Hospital Justo José de Urquiza para los estudios forenses correspondientes.
En el procedimiento también intervino Policía Científica, que trabajó en la escena para preservar elementos de interés. El caso quedó bajo investigación judicial y se espera que el médico forense avance con las pericias en las próximas horas, según adelantó el subjefe departamental de Uruguay, comisario Javier Leiva.
En diálogo con El Once, también indicó que se inició un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para determinar quién pudo haber dejado el feto en el contenedor.
Según precisó, no se tiene certeza sobre el momento en que fue abandonado, por lo que se analizarán registros de varias horas, incluyendo la noche anterior y el fin de semana.
“Se están levantando cámaras domiciliarias de vecinos para ver quién pudo haber tirado el feto al contenedor”, señaló Leiva, quien advirtió que el análisis será extenso ante la imposibilidad de precisar un horario exacto del hecho. Se presume que el cuerpo fue descartado durante la noche o en horas previas al hallazgo.
En ese marco, se identificaron al menos dos viviendas cercanas que cuentan con cámaras orientadas hacia el sector, lo que podría aportar datos para la investigación.
Leiva también afirmó que, hasta el momento, no se registraron ingresos en centros de salud de mujeres con cuadros compatibles con un embarazo de ese tiempo gestacional.
La Fiscalía interviniente ordenó las primeras medidas y continuará evaluando la información que surja de las pericias médicas y del relevamiento de imágenes.
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