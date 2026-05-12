Macabro hallazgo en Entre Ríos: encontraron un feto de seis meses de gestación en la basura

feto concepcion del uruguay Una vecina de 70 años encontró un feto en un contenedor de basura. Foto: gentileza Elonce.

En el procedimiento también intervino Policía Científica, que trabajó en la escena para preservar elementos de interés. El caso quedó bajo investigación judicial y se espera que el médico forense avance con las pericias en las próximas horas, según adelantó el subjefe departamental de Uruguay, comisario Javier Leiva.

En diálogo con El Once, también indicó que se inició un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona para determinar quién pudo haber dejado el feto en el contenedor.

Según precisó, no se tiene certeza sobre el momento en que fue abandonado, por lo que se analizarán registros de varias horas, incluyendo la noche anterior y el fin de semana.

“Se están levantando cámaras domiciliarias de vecinos para ver quién pudo haber tirado el feto al contenedor”, señaló Leiva, quien advirtió que el análisis será extenso ante la imposibilidad de precisar un horario exacto del hecho. Se presume que el cuerpo fue descartado durante la noche o en horas previas al hallazgo.

En ese marco, se identificaron al menos dos viviendas cercanas que cuentan con cámaras orientadas hacia el sector, lo que podría aportar datos para la investigación.

Leiva también afirmó que, hasta el momento, no se registraron ingresos en centros de salud de mujeres con cuadros compatibles con un embarazo de ese tiempo gestacional.

La Fiscalía interviniente ordenó las primeras medidas y continuará evaluando la información que surja de las pericias médicas y del relevamiento de imágenes.