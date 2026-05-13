Iba a festejar sus 15 años, fue atropellada y sufrió la amputación de una pierna
La adolescente permanece internada en terapia intensiva tras ser embestida por un auto a días de su fiesta de cumpleaños.
Una adolescente que este miércoles debería estar festejando sus 15 años permanece internada en terapia intensiva y con una pierna apuntada luego de haber sido atropellada por un auto que, según testigos, participaba de una picada en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos.
La víctima fue Rosario Fracalossi, una estudiante de tercer año de secundaria que jugaba al vóley y practicaba patín artístico en tres clubes de la ciudad. Actualmente se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Masvernat, en Concordia, donde los médicos debieron amputarle la pierna izquierda debido a la gravedad de las heridas sufridas en el siniestro vial.
El incidente ocurrió cerca de las 21.30 en el acceso al barrio San Cayetano, en el cruce de la ruta provincial 44 y calle Guacho Rivero. Rosario viajaba junto a su mamá, Valeria Quintana, de 33 años, a bordo de una moto Corven 110 cuando fueron embestidas por un Volkswagen Bora. De acuerdo con el relato de un testio, el auto circulaba a gran velocidad junto a una camioneta Chevrolet S-10 por lo que se presume que ambos vehículos venían corriendo una picada.
El Bora era conducido por Kevin Quiroz, de 24 años. Según se investiga, el vehículo mordió la banquina, perdió el control y terminó chocando a la moto, que se encontraba detenida en el acceso a Federación y no sobre la ruta. Producto del violento choque, madre e hija salieron despedidas.
Como consecuencia del impacto, Rosario sufrió fracturas expuestas en tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, además de dos fracturas en la cadera. Ante la gravedad de las heridas, los médicos tuvieron que realizarle una amputación por debajo de la rodilla.
Ayer, con acompañamiento psicológico y un equipo interdisciplinario, el personal de salud le informó a la adolescente sobre la amputación.
En tanto, su madre también sufrió heridas graves y fue intervenida quirúrgicamente en Chajarí debido a la pérdida de tejido en una de sus piernas tras caer sobre el asfalto.
"La versión en el barrio es que estos muchachos hacía rato que venían haciendo esta clase de picadas, pero esto lo determinarán las pericias", indicó Marcelo Fracalossi, tío de la adolescente en diálogo con Canal 9 Litoral.
Ningún detenido por el choque en Entre Ríos
El caso es investigado por la fiscal Luciana Hermann, quien ordenó el secuestro de los vehículos involucrados y la extracción de sangre a los conductores para avanzar con la investigación. Por el momento, la causa fue caratulada como “investigación de oficio sobre accidente de tránsito con lesiones graves y lesiones gravísimas”. Ninguno de los conductores quedó detenido.
Una tía de la adolescente contó que la joven esperaba con ilusión la llegada de sus 15 años y que ya tenía preparada la fiesta, el vestido y hasta le habían armado un pasacalle para celebrar. “Lo único que pedimos es justicia. Esto no tiene que quedar así”, expresó la mujer en diálogo con Radio Federación 24.
El último parte médico emitido indicó que Rosario seguía internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), "hemodinámicamente compensada, lúcida y sin necesidad de asistencia respiratoria".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario