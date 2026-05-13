Iba a festejar sus 15 años, fue atropellada y sufrió la amputación de una pierna

rosario fracalossi

Como consecuencia del impacto, Rosario sufrió fracturas expuestas en tibia, peroné y fémur en la pierna izquierda, además de dos fracturas en la cadera. Ante la gravedad de las heridas, los médicos tuvieron que realizarle una amputación por debajo de la rodilla.

Ayer, con acompañamiento psicológico y un equipo interdisciplinario, el personal de salud le informó a la adolescente sobre la amputación.

En tanto, su madre también sufrió heridas graves y fue intervenida quirúrgicamente en Chajarí debido a la pérdida de tejido en una de sus piernas tras caer sobre el asfalto.

"La versión en el barrio es que estos muchachos hacía rato que venían haciendo esta clase de picadas, pero esto lo determinarán las pericias", indicó Marcelo Fracalossi, tío de la adolescente en diálogo con Canal 9 Litoral.

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Ningún detenido por el choque en Entre Ríos

El caso es investigado por la fiscal Luciana Hermann, quien ordenó el secuestro de los vehículos involucrados y la extracción de sangre a los conductores para avanzar con la investigación. Por el momento, la causa fue caratulada como “investigación de oficio sobre accidente de tránsito con lesiones graves y lesiones gravísimas”. Ninguno de los conductores quedó detenido.

Una tía de la adolescente contó que la joven esperaba con ilusión la llegada de sus 15 años y que ya tenía preparada la fiesta, el vestido y hasta le habían armado un pasacalle para celebrar. “Lo único que pedimos es justicia. Esto no tiene que quedar así”, expresó la mujer en diálogo con Radio Federación 24.

El último parte médico emitido indicó que Rosario seguía internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), "hemodinámicamente compensada, lúcida y sin necesidad de asistencia respiratoria".