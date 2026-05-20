Gratis: 8.000 litros de locro y 8.000 kilos de asado para repartir el 25 de Mayo

Como referencia, la localidad queda a más de 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, así que quienes deseen ir desde ese lado del país tendrán que calcular las 10 horas de viaje en auto o hacer uso del Aeroparque Jorge Newbery para acortar un poco los tiempos.

"Esperamos a vecinos y turistas en Sumampa, para disfrutar del sabor y tradición en fecha Patria", sentenció el líder comunal, a la vez que se publicó el cronograma de actividades para ese día.

8hs. Apertura de puertas, izamiento de la bandera nacional

9hs. Inicio de desfile cívico-militar con autoridades e instituciones locales

10hs. Inicio del concurso, con los equipos calentando las ollas y asadores

12hs. Evaluación de los locros

13hs. Evaluación de los asados

14hs. Carrera de burros (un clásico del evento)

19.30 Entrega de premios a los ganadores

Aunque se espera que el evento se desarrolle hasta la madrugada del 26 de mayo con shows de música y presentaciones, durante la tarde habrá una sección de juegos para los más chicos y además el camping ofrece quinchos, hornos de barro, asadores y áreas de juegos infantiles.