Córdoba: cargó nafta, se fue sin pagar y chocó contra una casa

El auto fue localizado a través de las cámaras de seguridad de la vía pública y en seguida comenzó una persecución que quedó parcialmente grabada, informó el sitio CBA24n de Córdoba.

Todavía no está claro si el conductor se fugó de la estación de servicio a propósito para no pagar o si se retiró sin darse cuenta de que le faltaba un detalle no menor si se tiene en cuenta que el litro de nafta súper está a $ 1.146 en las estaciones de servicio de YPF.

Lo que sí quedó en evidencia en el video que comenzó a circular durante la jornada es que el conductor hizo todo lo posible por eludir a la Policía: rompió señalamientos, esquivó vehículos de manera temeraria y hasta terminó de lleno contra una casa sobre la calle Cristóbal Molina al 2800.

Sólo después del impacto el hombre de 35 años detuvo su marcha y se dio por vencido: lo detuvieron y ya fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que su auto quedó incautado igual que su celular y su billetera.

Por fortuna no hubo que lamentar heridos, pero el daño material será sumado a los delitos de los que sea imputado eventualmente. El caso ya es investigado por la Justicia de Córdoba.