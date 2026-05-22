Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos a Miami desde Rosario, Córdoba y Tucumán
La compañía había previsto una mayor conectividad federal para trasladar hinchas, pero el aumento de los costos y la baja demanda derivaron en la decisión.
El mismo día que Aerolíneas Argentinas presentó “el avión más argentino del mundo”, en alusión al Airbus 330-200 que luce una intervención que con el diseño oficial de la camiseta de la Selección y el número 10, trascendió que la compañía canceló vuelos a Estados Unidos durante el Mundial desde tres provincias.
En efecto, la línea de bandera decidió cancelar las rutas planificadas desde Córdoba, Rosario y Tucumán hacia Miami —uno de los principales puntos de entrada a Estados Unidos durante el Mundial— y concentrar su oferta en Buenos Aires, donde los vuelos presentan mayor densidad y mejores márgenes operativos.
Es que la empresa admitió incrementos cercanos al 50% en los costos operativos y, al mismo tiempo, la demanda de pasajes en las tres terminales mencionadas no es la esperada, por lo que la conectividad desde esas importantes ciudades del interior fue cancelada, concentrando todos los vueles a Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
“La compañía modificó su programación de vuelos a Miami como consecuencia de los fuertes y sostenidos aumentos en el precio del combustible, que alteraron sustancialmente la rentabilidad proyectada de la oferta desde ciudades del interior del país”, indicaron desde Aerolíneas.
En ese marco “se avanzó con una estrategia centrada en ofrecer más y mejor conectividad desde Ezeiza, incluyendo refuerzos para las fechas centrales del Mundial de Fútbol, como los vuelos especiales programados a las ciudades de Kansas y Dallas”.
De manera que dejó atrás el esquema anunciado oportunamente, que buscaba profundizar la conectividad federal con salidas internacionales desde el interior —con frecuencias semanales desde Córdoba, Rosario y Tucumán— para concentrar toda la operación mundialista en Buenos Aires.
La compañía ya dispuso de aproximadamente 20 vuelos semanales a Miami y refuerzos a las sedes de Kansas y Dallas durante el evento futbolístico que también se disputará en México y Canadá, optimizando el uso de la flota con mayor ocupación y, por ende, reduciendo el costo por pasajero transportado.
Esta decisión refleja un fenómeno global: el escaso interés por viajar al Mundial 2026, un evento que será el más grande de la historia en cantidad de equipos y sedes, pero cuya accesibilidad económica para el público se ha vuelto más limitada que en ediciones anteriores, con entradas a valores récord: en promedio valen US$200 para la fase de grupos y superan los US$2.000 para la final.
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