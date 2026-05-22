Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas canceló los vuelos a Miami desde Rosario, Córdoba y Tucumán

En ese marco “se avanzó con una estrategia centrada en ofrecer más y mejor conectividad desde Ezeiza, incluyendo refuerzos para las fechas centrales del Mundial de Fútbol, como los vuelos especiales programados a las ciudades de Kansas y Dallas”.

De manera que dejó atrás el esquema anunciado oportunamente, que buscaba profundizar la conectividad federal con salidas internacionales desde el interior —con frecuencias semanales desde Córdoba, Rosario y Tucumán— para concentrar toda la operación mundialista en Buenos Aires.

La compañía ya dispuso de aproximadamente 20 vuelos semanales a Miami y refuerzos a las sedes de Kansas y Dallas durante el evento futbolístico que también se disputará en México y Canadá, optimizando el uso de la flota con mayor ocupación y, por ende, reduciendo el costo por pasajero transportado.

Esta decisión refleja un fenómeno global: el escaso interés por viajar al Mundial 2026, un evento que será el más grande de la historia en cantidad de equipos y sedes, pero cuya accesibilidad económica para el público se ha vuelto más limitada que en ediciones anteriores, con entradas a valores récord: en promedio valen US$200 para la fase de grupos y superan los US$2.000 para la final.