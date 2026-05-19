Cuánto cuesta viajar para ver a River en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026
El duelo entre River y Belgrano disparó fuertemente las búsquedas para viajar a Córdoba. Conocé los precios de los pasajes y paquetes disponibles.
La inminente final del Torneo Apertura desató una verdadera locura entre los fanáticos. El partido decisivo que enfrentará a River Plate y Belgrano se disputará este domingo 24 de mayo a las 15.30 horas en Córdoba, provocando un histórico aumento del 509% en las búsquedas turísticas hacia la provincia.
Este tipo de encuentros de máxima trascendencia generan un impacto sumamente positivo en la actividad, impulsando al máximo las escapadas de último momento. Los viajeros aprovechan la enorme cita futbolística para disfrutar de la variada propuesta gastronómica, cultural y de entretenimiento, reafirmando que la pasión por la pelota es un gigantesco motor para la industria turística.
Opciones aéreas y paquetes para viajar a Córdoba
Para quienes deseen llegar de forma rápida y confortable, el mercado ofrece alternativas aéreas de ida y vuelta para el fin de semana del 23 al 25 de mayo. Los pasajes de avión con una escala inician en los $527.019, mientras que asegurar un vuelo directo sin interrupciones eleva el presupuesto hasta $1.205.546 por persona.
En cuanto a las opciones integrales según Despegar, se destacan paquetes armados de dos noches (del 23 al 25 de mayo). Una opción con alojamiento 3 estrellas y vuelos incluidos se consigue desde $653.039 por persona. Por su parte, un paquete alternativo en un hotel 2 estrellas arranca en $839.211.
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Viajar en micro a la final de River
Teniendo en cuenta que el pitazo inicial será a las 15.30, los micros de larga distancia se presentan como una opción muy solicitada para llegar a tiempo al estadio. Un pasaje en servicio semicama partiendo desde la terminal de Retiro durante la madrugada del domingo (00:06 hs) para llegar a las 10:00 AM cuesta aproximadamente $45.000, mientras que el servicio cama individual asciende a $80.000.
Para el retorno post partido, el abanico de horarios es inmenso. Los boletos desde la terminal cordobesa hacia Buenos Aires durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se consiguen con atractivas tarifas promocionales desde los $30.000 y $35.000, llegando hasta los $75.000 en servicios de mayor categoría y confort.
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