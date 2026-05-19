Cuánto cuesta viajar para ver a River en Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026

Viajar en micro a la final de River

Teniendo en cuenta que el pitazo inicial será a las 15.30, los micros de larga distancia se presentan como una opción muy solicitada para llegar a tiempo al estadio. Un pasaje en servicio semicama partiendo desde la terminal de Retiro durante la madrugada del domingo (00:06 hs) para llegar a las 10:00 AM cuesta aproximadamente $45.000, mientras que el servicio cama individual asciende a $80.000.

Para el retorno post partido, el abanico de horarios es inmenso. Los boletos desde la terminal cordobesa hacia Buenos Aires durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se consiguen con atractivas tarifas promocionales desde los $30.000 y $35.000, llegando hasta los $75.000 en servicios de mayor categoría y confort.