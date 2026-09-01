Córdoba: cobraron la jubilación, pidieron un auto de aplicación y el chofer escapó con el dinero

Así fue el robo a un hombre mayor y a su nieto tras cobrar la jubilación en Córdoba

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa la secuencia en la que se advierte que el conductor revisa el asiento trasero antes de escapar. "Vi que agarró mi bolso, lo puso en su regazo, lo abrió y arrancó", aseguró Misael.

El joven intentó detener al vehículo y comenzó a gritar desesperado. Dentro de la mochila había poco más de $1.600.000 en efectivo.

La angustia tras el robo: "Nos dejó destrozados"

Misael ayudaba a su abuelo a bajarse del auto cuando el chofer escapó

Jorge aseguró que el dinero era indispensable para cubrir sus necesidades básicas y afrontar los gastos del mes, entre ellos la compra de medicamentos y el pago de servicios.

“Estoy mal, me sacó el último centavo que tenía. Me sacó los últimos pesos. No tengo para remedios, para nada, para pagar la luz. Estamos en bancarrota", expresó el jubilado en diálogo con Cadena 3.

Misael también se expresó al respecto y señaló: "Nos dejó destrozados a mi abuelo y a mí. Él tiene problemas de rodilla y camina con dificultad. Lo acompañé a cobrar el dinero e hicimos unas compras en el centro".

Después del hecho, Jorge y su nieto realizaron la denuncia ante la Policía y posteriormente acudieron a la Fiscalía N° 1, turno 4, de la ciudad Córdoba, que quedó a cargo de la investigación. Las autoridades buscan identificar y localizar al conductor involucrado.

Las sospechas sobre el auto y la respuesta de la aplicación

Pese a los gritos de las víctimas, el chofer continuó con la fuga

Según informó Misael al mencionado medio, luego de radicar la denuncia descubrieron presuntas irregularidades vinculadas con el auto y la cuenta utilizada para realizar el viaje.

De acuerdo con información surgida del expediente, el auto utilizado para realizar el viaje figuraría como dado de baja, la patente figuraba a nombre de una mujer y tendría una denuncia por robo.

Por otra parte, los familiares de Jorge se comunicaron con la plataforma mediante la cual habían solicitado el viaje para hacer el reclamo. Desde la empresa les informaron que el conductor había sido suspendido del sistema.

"A mí qué me sirve que lo dejen sin trabajo si mi abuelo con qué come este mes", cuestionó.

Mientras avanza la investigación, la familia espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar al sospechoso y recuperar el dinero. Pese a la situación, Jorge intentó mantener la calma: "No sé qué vamos a hacer ahora pero no vamos a perder la esperanza".