Tiene 52 años, cambió el mar por las sierras y creó una casa autosustentable de 21 m2 en un paraíso de Córdoba
Tras la pandemia, Carina decidió hacer un cambio radical en su vida: abandonó su Mar del Plata natal y se entregó a la naturaleza de Córdoba.
La pandemia funcionó como un punto de inflexión para miles de personas, pero para Carina Gómez Lauga significó una transformación radical. Pese a residir en el centro de Mar del Plata y a pocas cuadras del mar, el confinamiento le reveló que su ciclo en la ciudad costera había terminado.
IMPORTANTE: El Gobierno avala la Ley 26.541, traslada un feriado y hay fin de semana largo en septiembre: cómo queda
Guiada por la necesidad de una vida en contacto directo con la naturaleza, decidió vender su propiedad en apenas dos semanas, cargar sus pertenencias en una camioneta y poner rumbo a la provincia de Córdoba.
Un templo minimalista en San Javier, provincia de Córdoba
Sin un plan detallado pero con la convicción de buscar tranquilidad, Carina se estableció en la zona de Traslasierra, cerca de San Javier. Allí concibió su nuevo hogar: una tiny house sustentable que diseñó personalmente para habitar un espacio eficiente y en armonía con el entorno natural.
La vivienda, equipada con paneles solares y baterías de gel para garantizar su autonomía energética, fue pensada como un refugio funcional. Carina resume su hogar no solo como un lugar de descanso, sino como un espacio proyectado para mantener una conexión constante con el paisaje serrano.
Siete meses de obra y optimización del espacio
Con unas dimensiones de 3 por 7 metros —equivalentes a 21 metros cuadrados—, la edificación aprovecha cada rincón disponible. Para lograrlo, Carina dedicó meses a investigar sobre diseño de casas rodantes y filosofía minimalista.
Posteriormente, volcó esas ideas en los planos que ejecutó junto a un albañil local, supervisando el proceso de construcción a diario durante los siete meses que demandó la obra. El resultado es un hogar a medida que demuestra que es posible vivir con lo esencial sin renunciar al confort.
Distribución inteligente y estilo propio
Cada metro cuadrado del hogar responde a una planificación estratégica. Para optimizar el espacio, la vivienda cuenta con un entrepiso donde conviven el dormitorio y un área de trabajo. En la planta baja, una salamandra empotrada provee calefacción sin quitar metros útiles, mientras que un jacuzzi en desuso —adquirido a muy bajo costo y adaptado sin bomba— funciona como sector de relax para la época estival.
En sintonía con este espíritu práctico, gran parte del mobiliario fue construido por la propia Carina utilizando los sobrantes de la construcción.
Autonomía energética en medio de las sierras
Pese a tener la red eléctrica disponible en el ingreso al lote, la propietaria optó por la autosuficiencia. Instaló un equipamiento integrado por cuatro paneles solares y dos baterías de gel que abastecen la totalidad de la demanda del hogar. La iluminación se complementa con tecnología LED en el interior y focos solares en la zona del jardín, combinando funcionalidad y estética a bajo costo.
Teletrabajo y superación personal
La conectividad a internet le permite ejercer su profesión de manera remota: trabaja como coach, imparte clases universitarias y ofrece consultas holísticas desde Traslasierra. Este giro radical en su estilo de vida encuentra su origen en un proceso de resiliencia personal, tras haber atravesado un cuadro severo de depresión y superado un cáncer de mama. Ambas vivencias la impulsaron a redefinir sus prioridades y volcarse hacia el bienestar integral.
Actualmente, este módulo de 21 metros cuadrados constituye su residencia principal, un espacio donde combina su actividad laboral, el encuentro con sus hijos y nietos, y la vida comunitaria con los vecinos del lugar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario