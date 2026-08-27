Tiene 52 años, cambió el mar por las sierras y creó una casa autosustentable de 21 m2 en un paraíso de Córdoba.

Siete meses de obra y optimización del espacio

Con unas dimensiones de 3 por 7 metros —equivalentes a 21 metros cuadrados—, la edificación aprovecha cada rincón disponible. Para lograrlo, Carina dedicó meses a investigar sobre diseño de casas rodantes y filosofía minimalista.

Posteriormente, volcó esas ideas en los planos que ejecutó junto a un albañil local, supervisando el proceso de construcción a diario durante los siete meses que demandó la obra. El resultado es un hogar a medida que demuestra que es posible vivir con lo esencial sin renunciar al confort.

Distribución inteligente y estilo propio

Cada metro cuadrado del hogar responde a una planificación estratégica. Para optimizar el espacio, la vivienda cuenta con un entrepiso donde conviven el dormitorio y un área de trabajo. En la planta baja, una salamandra empotrada provee calefacción sin quitar metros útiles, mientras que un jacuzzi en desuso —adquirido a muy bajo costo y adaptado sin bomba— funciona como sector de relax para la época estival.

En sintonía con este espíritu práctico, gran parte del mobiliario fue construido por la propia Carina utilizando los sobrantes de la construcción.

Autonomía energética en medio de las sierras

Pese a tener la red eléctrica disponible en el ingreso al lote, la propietaria optó por la autosuficiencia. Instaló un equipamiento integrado por cuatro paneles solares y dos baterías de gel que abastecen la totalidad de la demanda del hogar. La iluminación se complementa con tecnología LED en el interior y focos solares en la zona del jardín, combinando funcionalidad y estética a bajo costo.

Teletrabajo y superación personal

La conectividad a internet le permite ejercer su profesión de manera remota: trabaja como coach, imparte clases universitarias y ofrece consultas holísticas desde Traslasierra. Este giro radical en su estilo de vida encuentra su origen en un proceso de resiliencia personal, tras haber atravesado un cuadro severo de depresión y superado un cáncer de mama. Ambas vivencias la impulsaron a redefinir sus prioridades y volcarse hacia el bienestar integral.

Actualmente, este módulo de 21 metros cuadrados constituye su residencia principal, un espacio donde combina su actividad laboral, el encuentro con sus hijos y nietos, y la vida comunitaria con los vecinos del lugar.