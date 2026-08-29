Tragedia en Córdoba: un hombre murió atropellado en la Avenida Circunvalación

El impacto resultó tan violento que el cuerpo salió despedido desde el carril rápido hacia el lento, donde cayó delante de otro vehículo que transitaba por la zona. Un automovilista que presenció la escena relató que instantes antes del choque vio pasar el auto blanco a una velocidad que, según su percepción, superaba ampliamente el límite permitido. El testigo agregó que el Fiat Palio Weekend circulaba con notable exceso de velocidad, aunque las pericias técnicas deberán confirmar ese extremo: "Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida y, de repente, hubo una explosión de este auto que nos pasó como loco", sostuvo.