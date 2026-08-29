Tragedia en Córdoba: un hombre murió atropellado en la Avenida Circunvalación
Un peatón de 47 años murió tras ser impactado por un auto en el carril rápido. Testigos alertaron sobre exceso de velocidad del vehículo involucrado.
Un hombre de 47 años perdió la vida este viernes por la noche, cerca de las 20.00, en la avenida Circunvalación de Córdoba, luego de que un automóvil lo embistiera en el kilómetro 2 del anillo interno, a la altura del barrio Los Gigantes.
La víctima circulaba a pie por la calzada cuando un Fiat Palio Weekend la arrolló en el carril rápido. El servicio de emergencias Eco llegó al lugar y solo pudo confirmar el deceso. Los primeros dictámenes médicos indicaron que el hombre sufrió politraumatismos severos, con lesiones craneales y torácicas de gravedad.
El impacto resultó tan violento que el cuerpo salió despedido desde el carril rápido hacia el lento, donde cayó delante de otro vehículo que transitaba por la zona. Un automovilista que presenció la escena relató que instantes antes del choque vio pasar el auto blanco a una velocidad que, según su percepción, superaba ampliamente el límite permitido. El testigo agregó que el Fiat Palio Weekend circulaba con notable exceso de velocidad, aunque las pericias técnicas deberán confirmar ese extremo: "Pasó un auto blanco a una velocidad que me parece que era mucho más de la permitida y, de repente, hubo una explosión de este auto que nos pasó como loco", sostuvo.
El mismo conductor manifestó que el peatón cayó frente a su auto y que logró frenar a tiempo para no arrollarlo también. Según su testimonio, él manejaba entre 80 y 90 kilómetros por hora, mientras que el otro vehículo iba claramente más rápido.
Los investigadores aún no determinan con certeza si el hombre intentaba cruzar la avenida o si caminaba por el carril rápido por alguna otra razón. En el lugar, la policía montó un amplio operativo para realizar las pericias correspondientes y reconstruir la mecánica del siniestro.
Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni del conductor del Fiat Palio Weekend. Las autoridades esperan los resultados de los peritajes para esclarecer las circunstancias exactas del trágico suceso.
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