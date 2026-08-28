Córdoba: detuvieron a un patovica que atacó a un adolescente en un boliche y le rompió la mandíbula

Testigos también aseguraron que el guardia de seguridad atacó a otras personas que se encontraban en el lugar. Incluso, uno de ellos afirmó que un joven habría quedado desmayado por la fuerza de los golpes.

Tras avanzar con la investigación, este jueves la Policía detuvo al sospechoso en un barrio del sur de Córdoba capital. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4, turno 2, a cargo de Horacio Vázquez.

La causa avanza mientras los investigadores analizan las grabaciones para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar las responsabilidades por las lesiones sufridas por las víctimas.