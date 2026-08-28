Córdoba: detuvieron a un patovica que atacó a un adolescente en un boliche y le rompió la mandíbula
El joven tiene 17 años, sufrió lesiones en ambos lados del maxilar y podría ser sometido a una cirugía en las próximas horas.
Un patovica fue detenido este jueves acusado de haber golpeado a varios jóvenes dentro de un boliche de la ciudad de Córdoba, entre ellos un adolescente de 17 años que sufrió fracturas en ambos lados de la mandíbula.
El hecho ocurrió el pasado domingo 23 de agosto en el boliche Río, donde se produjo una pelea que involucró a dos grupos de jóvenes y en la que intervinieron varios miembros del personal de seguridad del lugar.
Parte del ataque quedó registrado en videos grabados por testigos. Las imágenes muestran cuando uno de los patovicas comienza a agredir y empujar a varias personas que se encontraban en la pista de baile. Mientras uno de los guardias intentaba separar a los grupos, otro quedó cara a cara con un chico y le dio un codazo en la mandíbula.
Ante lo ocurrido, otro joven intentó asistirlo. Sin embargo, el guardia de seguridad regresó y le dio una trompada que lo hizo caer al piso. Segundos después, otro adolescente, que llevaba una remera azul, se acercó con la intención de calmar la situación, pero también recibió un golpe en la cara.
El adolescente, según la versión aportada por los defensores de las víctimas, no habría participado del conflicto. Dentro del boliche se habría originado una discusión entre dos grupos por el robo de un celular y el joven comenzó a alejarse para evitar la pelea. Fue entonces cuando el patovica se habría acercado para golpearlo.
Testigos también aseguraron que el guardia de seguridad atacó a otras personas que se encontraban en el lugar. Incluso, uno de ellos afirmó que un joven habría quedado desmayado por la fuerza de los golpes.
Tras avanzar con la investigación, este jueves la Policía detuvo al sospechoso en un barrio del sur de Córdoba capital. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4, turno 2, a cargo de Horacio Vázquez.
La causa avanza mientras los investigadores analizan las grabaciones para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar las responsabilidades por las lesiones sufridas por las víctimas.
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