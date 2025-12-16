Córdoba: la madre de Lian Flores rompió en llanto y renovó el pedido por su hijo

mamá lian

Pedido para aumentar la recompensa por Lian Gael Flores Soraide

El abogado Carlos Nayi afirmó que durante la investigación se desplegaron todos los recursos disponibles y consideró que el proceso judicial fue exhaustivo. Sin embargo, planteó la posibilidad de solicitar al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un incremento de la recompensa, actualmente establecida en 20 millones de pesos, con el objetivo de obtener nueva información sobre el paradero de Lian.

Asimismo, informó que se pidió la realización de una progresión forense para difundir una imagen actualizada del niño, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición.

Alerta Sofía Lian