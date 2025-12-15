Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta irá a juicio por los crímenes de su expareja y su exsuegra

pablo laurta detencion Pablo Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú

Desde hace un mes Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva en el penal de Cruz del Eje, Córdoba, a donde llegó tras ser detenido en un hotel de Concordia, Entre Ríos, justo antes de que pudiera cruzar de manera ilegal a Uruguay con su hijo.

Laurta está imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su expareja y su exsuegra.

Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos avanza la causa por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, a quien Laurta habría asesinado en la ciudad de Concordia para luego arrojar su cuerpo por partes en una ruta camino al puerto donde pensaba cruzar el río Uruguay.