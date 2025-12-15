Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta irá a juicio por los crímenes de su expareja y su exsuegra
El hombre fue capturado cuando pretendía escapar a Uruguay con su hijo de seis años tras asesinar a las dos mujeres en Córdoba, y a un remisero en Entre Ríos.
La Justicia de Córdoba elevó este lunes a juicio oral la causa contra Pablo Laurta por femicidio de su expareja Luna Giardina y la madre de ella, Mariel Zamudio, a quienes asesinó de varios disparos hace dos meses en la localidad de Villa Rivera Indarte. También tiene que responder por el crimen de un remisero en Entre Ríos.
Laurta, que es de Uruguay, había urdido un plan para asesinar a Giardina y secuestrar al hijo de ambos, que tenía cinco años al momento del episodio. Para eso había entrado de manera ilegal a la Argentina a través de Entre Ríos, donde además está acusado de asesinar y desmembrar al remisero que lo trasladó.
Giardina había denunciado a Laurta por violencia de género y había logrado volver a la Argentina con el hijo de ambos, pero mantenía un contacto mínimo con el hombre y con ciertos miembros de su familia en Uruguay.
A través de esos lazos el hombre identificó dónde estaban la joven y el hijo de ambos y decidió cruzar el río Uruguay en kayak para luego subirse a un remís y llegar a Córdoba, donde eventualmente cometió el doble femicidio seguido de secuestro de un menor de edad.
Conforme a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, estableció que la investigación vaya a debate oral y público.
Desde hace un mes Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva en el penal de Cruz del Eje, Córdoba, a donde llegó tras ser detenido en un hotel de Concordia, Entre Ríos, justo antes de que pudiera cruzar de manera ilegal a Uruguay con su hijo.
Laurta está imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su expareja y su exsuegra.
Mientras tanto, en la provincia de Entre Ríos avanza la causa por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, a quien Laurta habría asesinado en la ciudad de Concordia para luego arrojar su cuerpo por partes en una ruta camino al puerto donde pensaba cruzar el río Uruguay.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario