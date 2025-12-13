Shakira desata boom histórico en Córdoba: shows agotados, hoteles llenos y cifras récord
Los dos shows de la artista colombiana en el estadio Kempes movilizarán a unas 120 mil personas y prometen cifras récord para la economía local, en un contexto de balance positivo para el turismo provincial tras el último fin de semana largo.
Córdoba se encamina a vivir uno de los acontecimientos artísticos más convocantes de los últimos años con la llegada de Shakira. La cantante colombiana se presentará este fin de semana en el estadio Mario Alberto Kempes en dos funciones que ya tienen las entradas prácticamente agotadas, generando una fuerte expectativa tanto en el público como en el sector turístico.
“El espectáculo tendrá el mayor impacto económico en la historia de Córdoba”, aseguró el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, al referirse al efecto que tendrán los recitales en la economía local. Según confirmó el funcionario, la hotelería de la ciudad capital se encuentra al 100% de ocupación, con una demanda que también se extendió a destinos cercanos como Sierras Chicas, Villa Carlos Paz y Alta Gracia.
Las proyecciones oficiales indican que alrededor de 120 mil personas, entre asistentes a los shows y acompañantes, visitarán la provincia durante el fin de semana, consolidando a Córdoba como uno de los polos culturales y turísticos más importantes del país.
En paralelo, Capitani destacó el balance favorable que dejó el último fin de semana largo del año, que calificó como “positivo”. En ese período, “registramos buena ocupación en distintos puntos turísticos como Ansenuza, Punilla, Calamuchita y Traslasierra”, detalló.
En total, más de 180 mil turistas recorrieron la provincia, generando un impacto económico cercano a los 22 mil millones de pesos. Entre los principales niveles de ocupación se destacaron Balnearia, con un 100%, Miramar con 78%, La Falda con 75% y Villa Carlos Paz con un 68%, que trepó al 74% en establecimientos categorizados, además de buenos registros en Córdoba Capital, Río Ceballos y Villa General Belgrano.
Estos números llegan pocos días después del fin de semana XL con concurrencia récord y en la antesala de uno de los hitos culturales más esperados del año.
Al comparar los recitales de Shakira con otros grandes eventos internacionales, Capitani remarcó que la convocatoria y el impacto económico “serán mayores a los de recitales internacionales anteriores como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin”. Incluso, organizadores estimaron —antes de que se sumara la segunda fecha— que el derrame económico rondará los 55 millones de dólares.
El titular de Turismo también puso en valor el rol de las productoras locales que “invierten, generan empleo y posicionan a Córdoba en un lugar privilegiado no solo del país, sino de la región”, y subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial: “La decisión del gobernador Martín Llaryora de acompañar y promover políticas públicas alineadas con los grandes eventos culturales y deportivos es clave para sostener este nivel de actividad”.
