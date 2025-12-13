Shakira desata boom histórico en Córdoba: shows agotados, hoteles llenos y cifras récord

Estos números llegan pocos días después del fin de semana XL con concurrencia récord y en la antesala de uno de los hitos culturales más esperados del año.

Al comparar los recitales de Shakira con otros grandes eventos internacionales, Capitani remarcó que la convocatoria y el impacto económico “serán mayores a los de recitales internacionales anteriores como Metallica, Red Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Luis Miguel o Ricky Martin”. Incluso, organizadores estimaron —antes de que se sumara la segunda fecha— que el derrame económico rondará los 55 millones de dólares.

El titular de Turismo también puso en valor el rol de las productoras locales que “invierten, generan empleo y posicionan a Córdoba en un lugar privilegiado no solo del país, sino de la región”, y subrayó el acompañamiento del Gobierno provincial: “La decisión del gobernador Martín Llaryora de acompañar y promover políticas públicas alineadas con los grandes eventos culturales y deportivos es clave para sostener este nivel de actividad”.