Micro con hinchas de Estudiantes que iba a Santiago del Estero para la final con Racing, varado en Córdoba

Una de las pasajeras contó en redes sociales qué sucedió con su micro: "Estos micros no están preparados para este tipo de viajes, primer micro se quedó porque levantó temperatura y no arranco mas, segundo micro exploto la cubierta", explicó la hincha en las X.

Chocaron entre sí tres micros que llevaban a hinchas de Estudiantes a la final con Racing en Santiago del Estero

Un serio incidente vial se registró en la madrugada de este sábado cuando tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata rumbo a Santiago del Estero chocaron entre sí, generando momentos de tensión y preocupación en la previa de la final del Torneo Clausura frente a Racing. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad bonaerense de Solís, mientras los colectivos avanzaban en caravana desde La Plata hacia el norte del país para acompañar al equipo en el partido decisivo.

Según se informó, por causas que aún se intentan establecer, las tres unidades impactaron una contra otra, lo que provocó un importante despliegue de asistencia en la zona. A raíz del siniestro, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital de Pilar, donde recibieron atención médica y se constató que se encontraban fuera de peligro. El resto de los pasajeros no presentó lesiones de gravedad, aunque varios vivieron momentos de nerviosismo tras el choque.

Desde Estudiantes de La Plata confirmaron lo sucedido y llevaron tranquilidad al entorno del club al señalar que la situación estuvo rápidamente controlada y que los heridos evolucionaron favorablemente. Una vez completadas las tareas de asistencia y verificación médica, los micros pudieron retomar el viaje hacia Santiago del Estero, con el objetivo de que los hinchas llegaran a tiempo para alentar al Pincha en la final frente a Racing.

El episodio generó preocupación entre los familiares y simpatizantes que seguían el traslado, especialmente por tratarse de un viaje largo y realizado durante la madrugada. Pese al susto inicial, el operativo permitió que la caravana continuara su recorrido, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque entre las unidades.