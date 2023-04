Córdoba: se quitó la vida en la cárcel la mujer que había matado a su madre

Pese a que la acusada estaba recibiendo tratamiento psicológico y su defensa buscaba la eventual libertad con un cambio de caráctula en la causa, Celeste tomó la decisión de quitarse la vida el domingo por la noche.

De todos modos, la fiscal que está a cargo de la causa, Paula Kelm, ordenó una serie de investigaciones para establecer la causa de la muerte.

Celeste Rodríguez estaba a cargo de su madre, quien estaba postrada y enferma, y de sus tres hijas. La mujer no tenía trabajo y a través de las redes sociales llegó a publicar varios mensajes en los que pedía ayuda y expresaba su desesperación.

Rodríguez había expresado que se encontraba "desbordada" por atender en esa situación a su mamá y a sus tres hijas menores, "sin trabajo y sin ayuda".

"No doy más, nadie me ayuda. Estoy cansada. Agotada", se lee en uno de sus posteos. "Todos se lavan las manos y me dejan todo a mí. Y sí, soy fuerte, pero me canso", decía una de sus publicaciones.

En otro posteo, había escrito: "Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó, nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios perdóname".

De acuerdo a lo que consta en la causa, el 1 de febrero pasado, Celeste envió a sus hijas a hacer unas compras y, cuando las menores se fueron, asfixió con una almohada a su madre.

Tras el crimen, Rodríguez llamó por teléfono a la policía, confesó lo ocurrido y quedó detenida.