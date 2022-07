Córdoba: un chofer agredió a una pasajera porque le hizo un reclamo

“Le dijimos que lo tenía en la cartera y que ya se lo ponía pero seguía diciéndonos de mala manera que mi hermana se lo ponga a lo que le contesté: ‘Podés estar diciendo lo del barbijo pero te estamos pidiendo un asiento para la nena’”, contó la pasajera.

El conductor, según su relato, respondió: “Yo no tengo por qué pedirte un asiento, pidanlo ustedes. En la próxima parada las hago bajar con la Policía”.

ataque colectivero cordoba

La pasajera, identificada como Jaqueline, comenzó a filmar y recibió la agresión. “Ahí empezó un cruce de empujones, me pegó y me tiró los pelos. Yo reaccioné igual porque me agarró un ataque de nervios muy grande”, expresó.

Tras el episodio, la mujer realizó la denuncia ante la Unidad Judicial. “Quiero que se haga público porque me amenaza diciéndome que me va a meter presa”, finalizó.