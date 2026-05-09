Pareja cordobesa fue a trabajar a Mar del Plata y desapareció
Melisa Martínez y Pablo Arévalo viajaron a la ciudad balnearia para "hacer temporada" pero la famillia perdió todo contacto con ellos desde febrero.
Melisa Martínez y Pablo Arévalo conforman una pareja que, como muchas otras en distintos puntos del país, aprovechan la temporada estival para viajar a los principales centros turísticos del país para “hacer temporada”; es decir, aprovechar el alza en la demanda de trabajadores para conseguir uno o dos y así retornar a sus lugares de origen con algo de plaga en los bolsillos.
Melisa (madre de tres hijos y abuela de un bebé de tres meses) y Pablo son cordobeses y a principios de año viajaron desde su provincia natal a Mar del Plata, la ciudad donde muchos argentinos veranean y entre diciembre y marzo ofrece diversas oportunidades laborales a quienes están dispuestos a sacrificarse con largas y a veces extenuantes jornadas de trabajo.
El problema es que, literalmente, la pareja desapareció del radar de sus familias una vez que realizaron el viaje; de hecho, según denuncian sus allegados inmersos en el desconcierto y la desesperación, hace tres meses no tienen noticias de ellos.
Según da cuenta el portal marplatense 0223, fue el yerno de Melisa quien se encuentra abocado a la búsqueda de la pareja, haciendo primero un intento denuncia en una unidad judicial de Mar del Plata, donde les dijeron que debían formalizarla en Córdoba pero donde tampoco obtuvieron respuesta necesaria: que se active la búsqueda de la mujer y el hombre.
“La abuela de mi pareja (es decir, la madre de Martínez) fue a realizar la denuncia y el policía no se la tomó, con el argumento que tiene que viajar a Mar del Plata para hacerla”, comentó el joven al citado medio. “¿Cómo esto puede ser posible…? Está desaparecida y no sabemos si está con vida", agregó con indignación.
Según se sabe, la pareja viajó a Mar del Plata para conseguir un empleo en los meses de verano, pero desde febrero último, "de un día para el otro ella dejó de recibir mensajes, no contesta en las redes sociales y él tampoco".
Además, familiares aseguraron que Arévalo "tenía problemas con un tipo", quien lo habría amenazado de muerte y lo estaba buscando, lo que no hace más que aumentar la preocupación de la familia cordobesa luego de perder todo contacto con sus allegados.
Pidieron difundir la imagen para dar con información acerca del paradero de Martínez y Arévalo y en caso de tener datos o información sobre ellos, comunicarse al 911.
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