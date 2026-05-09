Pareja cordobesa fue a trabajar a Mar del Plata y desapareció

“La abuela de mi pareja (es decir, la madre de Martínez) fue a realizar la denuncia y el policía no se la tomó, con el argumento que tiene que viajar a Mar del Plata para hacerla”, comentó el joven al citado medio. “¿Cómo esto puede ser posible…? Está desaparecida y no sabemos si está con vida", agregó con indignación.

Según se sabe, la pareja viajó a Mar del Plata para conseguir un empleo en los meses de verano, pero desde febrero último, "de un día para el otro ella dejó de recibir mensajes, no contesta en las redes sociales y él tampoco".

Además, familiares aseguraron que Arévalo "tenía problemas con un tipo", quien lo habría amenazado de muerte y lo estaba buscando, lo que no hace más que aumentar la preocupación de la familia cordobesa luego de perder todo contacto con sus allegados.

Pidieron difundir la imagen para dar con información acerca del paradero de Martínez y Arévalo y en caso de tener datos o información sobre ellos, comunicarse al 911.