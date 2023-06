Corrientes: escrachó en redes a su ex por violencia de género con un video tremendo

La víctima, identificada como Luciana Fernández, decidió publicar en su cuenta de Instagram el horror que vive con su ex. "Acá dejo mi descargo para que este monstruo no tenga aceptación social", dijo la mujer en su posteo, quien identificó con nombre y apellido a su ex pareja y padre de los hijos que tienen en común. "Se llama Agustín Basualdo y anoche llegó a mi casa, con su amigo, a robarme mis cosas y romper todo", continuó en su publicación.