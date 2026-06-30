Corte total en Panamericana: trabajadores de Fate y Georgalos reclamaron por despidos masivos
El reclamo, respaldado por gremios docentes y organizaciones sociales, derivó en un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad para liberar la traza.
Empleados de las firmas Fate y Georgalos encabezaron un corte total de la autopista Panamericana a la altura de la calle Uruguay, interrumpiendo por completo el tránsito en ambas manos y provocando filas de vehículos que superaron el kilómetro de extensión en dirección a Tigre y hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Se trató de una tarde-noche de máxima tensión y severas demoras vehiculares la que se vivió en el principal acceso a la zona norte del conurbano bonaerense.
La medida de fuerza no fue aislada, sino que sumó el acompañamiento activo de la seccional Suteba Tigre, la Coordinadora contra los Desalojos, agrupaciones sindicales de base y familias de los operarios afectados, quienes visibilizaron un conflicto laboral que viene escalando en las últimas semanas.
Despidos y "lock out", los ejes del reclamo de Fate y Georgalos en Panamericana
El núcleo de la protesta social apuntó de manera directa contra la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial y manufacturero de la región. Los manifestantes centraron sus demandas en tres puntos clave:
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La reincorporación inmediata de todo el personal desvinculado en las distintas compañías.
El cese del "lock out" (cierre patronal) y la reapertura operativa de la planta de neumáticos Fate.
El freno a lo que denominaron una "ofensiva judicial" destinada a levantar el acampe que los operarios sostienen desde hace semanas en las puertas de la fábrica.
La jornada de protesta se inició al mediodía con una importante asamblea y concentración en los accesos a la planta fabril de Fate. Desde ese punto, las columnas de trabajadores iniciaron una caravana a pie y en vehículos que terminó confluyendo en el crucial nudo vial de Panamericana y Uruguay.
Desvíos y tensión con las fuerzas de seguridad
Ante el colapso total de las vías rápidas y las colectoras, la fisonomía de la zona cambió drásticamente con la llegada de un fuerte contingente de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Los efectivos montaron un anillo de seguridad para contener la manifestación y activar desvíos de emergencia hacia rutas alternativas. Luego de momentos de fuerte fricción y tras la intervención de las fuerzas federales bajo los protocolos vigentes, se logró la liberación parcial de un carril en sentido al norte de la provincia, aunque el flujo vehicular continuó severamente afectado hasta entrada la tarde.
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