Corte total en Panamericana: trabajadores de Fate y Georgalos reclamaron por despidos masivos

Desvíos y tensión con las fuerzas de seguridad

Ante el colapso total de las vías rápidas y las colectoras, la fisonomía de la zona cambió drásticamente con la llegada de un fuerte contingente de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los efectivos montaron un anillo de seguridad para contener la manifestación y activar desvíos de emergencia hacia rutas alternativas. Luego de momentos de fuerte fricción y tras la intervención de las fuerzas federales bajo los protocolos vigentes, se logró la liberación parcial de un carril en sentido al norte de la provincia, aunque el flujo vehicular continuó severamente afectado hasta entrada la tarde.