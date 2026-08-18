Cambió el pronóstico del tiempo y se viene el calor en vez de la tormenta de Santa Rosa en el AMBA
El pronóstico del tiempo sorprendió a todos: la clásica tormenta de Santa Rosa no llegará este año y se esperan días de mucho calor y sol radiante.
Para el cierre de agosto, el pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) indica un rotundo cambio de tendencia que dejará atrás el frío intenso. Los especialistas confirmaron que la mítica tormenta de Santa Rosa brillará por su ausencia, dándole paso a una inesperada ola de calor primaveral.
¿Cómo estará el pronóstico del tiempo para la tormenta de Santa Rosa?
Lejos de las intensas precipitaciones que la leyenda popular anticipa para cada 30 de agosto, los datos meteorológicos proyectan jornadas sumamente agradables. El detalle extendido marca un constante ascenso térmico que obligará a cambiar el abrigo por ropa mucho más ligera:
- Jueves 27 y viernes 28 de agosto: Las temperaturas máximas alcanzarán los agradables 19°C, con mínimas que oscilarán entre los 11° y 12°C. El cielo presentará nubosidad variable.
- Sábado 29 de agosto: El fin de semana arrancará con el cielo parcialmente nublado, marcando una máxima de 17°C y vientos moderados.
- Domingo 30 de agosto (Día de Santa Rosa): La jornada festiva no presentará lluvias. Se espera un domingo agradable con 17°C de máxima y 9°C de mínima, ideal para disfrutar al aire libre.
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Esta tendencia de temperaturas templadas se mantendrá incluso hasta el lunes 31 de agosto, donde la máxima volverá a rondar los 16°C. De esta manera, el clásico paraguas de Santa Rosa deberá quedar guardado en el placard por un tiempo más.
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