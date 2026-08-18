Tucumán: les dieron el bebé equivocado y la Justicia pidió el ADN de cinco recién nacidos

Por fortuna las otras cuatro madres autorizaron de manera voluntaria a que personal del Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) les haga un test de ADN a sus bebés, cosa que se llevó a cabo en la mañana del sábado 15 de agosto, bajo rigurosa supervisión.

Desde el hospital confirmaron que "este 14 de agosto de 2026 a las 11.45 nació un bebé de sexo masculino de 3,350 gramos por cesárea de urgencia a raíz de una bradicardia fetal que lo ponía en riesgo de vida", y que "luego fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino".

Las autoridades del hospital de Concepción reconocieron que hubo una falla en el protocolo interno, y que podría haber profesionales sancionados si se confirma la equivocación.