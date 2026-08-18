Tucumán: les dieron el bebé equivocado y la Justicia pidió el ADN de cinco recién nacidos
Una familia de Tucumán denunció que esperaban una nena y les entregaron a un varón. El caso provocó una investigación que afectaría a más familias.
Todo parecía color de rosa para una pareja de Tucumán al recibir a su beba recién nacida, pero cuando le fueron a cambiar el pañal descubrieron que les habían entregado a un varón. En seguida hicieron la denuncia y ahora la Justicia busca rectificar o confirmar la identidad de cinco recién nacidos.
El nacimiento fue registrado cerca de las 12 del viernes pasado, 14 de agosto, el Hospital Regional de Concepción "Miguel Belascuain", a unos 95 kilómetros de la capital de Tucumán. La madre de la criatura, de 23 años, dio a luz en una cesárea de urgencia por lo que el nacimiento de su bebé fue considerado "de alto riesgo" y la trasladaron a Neonatología sin si siquiera registrar su sexo.
Cerca de las 13 del viernes, los flamantes padres recibieron en la habitación del hospital a una nena vestida de rosa y hasta con las orejas ya perforadas por abridores para aritos. El problema saltó a la vista cuando intentaron cambiarle el pañal y se dieron cuenta de que tenían a un varón entre manos.
Después de meses de ecografías y estudios en los que se confirmaba que serían padres de una nena, la pareja denunció la confusión ante las autoridades del hospital y la policía. Ahora, la Justicia de Tucumán intenta establecer quién es el nene con aritos recién puestos, y dónde está la hija de la pareja denunciante.
Como primera medida, el fiscal Gerardo Salas y el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, ordenaron exámenes de ADN para los cinco bebés que nacieron cerca del mediodía del viernes pasado en el mismo centro médico.
Por fortuna las otras cuatro madres autorizaron de manera voluntaria a que personal del Laboratorio de Genética del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) les haga un test de ADN a sus bebés, cosa que se llevó a cabo en la mañana del sábado 15 de agosto, bajo rigurosa supervisión.
Desde el hospital confirmaron que "este 14 de agosto de 2026 a las 11.45 nació un bebé de sexo masculino de 3,350 gramos por cesárea de urgencia a raíz de una bradicardia fetal que lo ponía en riesgo de vida", y que "luego fue entregado a su madre con el error de sugerir que el sexo era femenino".
Las autoridades del hospital de Concepción reconocieron que hubo una falla en el protocolo interno, y que podría haber profesionales sancionados si se confirma la equivocación.
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