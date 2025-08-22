Crimen en Chaco: mató a su padre para comprar drogas y ocultó el cuerpo en un freezer

ASESINATO PADRE CHACO

El hecho salió a la luz cuando el hermano del acusado, preocupado por la desaparición de Rogelio, denunció ante las autoridades que no podía comunicarse con él. La policía ingresó al domicilio y halló el cuerpo dentro del electrodoméstico, iniciando un operativo que incluyó el traslado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia y la recolección de pruebas.