Crimen en Chaco: mató a su padre para comprar drogas y ocultó el cuerpo en un freezer
Un hombre de 27 años mató a su padre de 65 años en Resistencia luego de una discusión relacionada con la venta de bienes familiares.
La ciudad de Resistencia, en Chaco, se vio conmocionada tras descubrirse un brutal homicidio ocurrido en el barrio Vélez Sarsfield. Rogelio Gauna, de 65 años, fue asesinado por su hijo, Marcos Antonio Gauna, de 27, quien lo ahorcó tras una disputa familiar vinculada a la venta de propiedades y el financiamiento de su adicción a las drogas.
Según fuentes policiales, tras cometer el crimen el joven ocultó el cuerpo de su padre en un freezer de la vivienda durante siete días, mientras intentaba desviar la investigación mediante declaraciones contradictorias.
El hecho salió a la luz cuando el hermano del acusado, preocupado por la desaparición de Rogelio, denunció ante las autoridades que no podía comunicarse con él. La policía ingresó al domicilio y halló el cuerpo dentro del electrodoméstico, iniciando un operativo que incluyó el traslado al Instituto Médico Forense para la realización de la autopsia y la recolección de pruebas.
Marcos Gauna fue detenido por orden de la fiscal Candela Valdez, quien calificó el crimen como homicidio. Durante el procedimiento, los investigadores llevaron a cabo medidas periciales complejas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la intervención del Gabinete Científico, Bomberos y el Departamento de Cibercrimen.
La coordinación entre los distintos organismos permitió reconstruir los hechos y confirmar la culpabilidad del joven. La justicia continúa trabajando para determinar con exactitud las circunstancias y responsabilidades, mientras la comunidad se enfrenta al impacto de un hecho de gran repercusión social y mediática.
