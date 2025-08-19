Conmoción en Chaco por el hallazgo del cuerpo de una mujer de 68 años en el fondo del aljibe de su casa

Tras la confirmación del deceso -una formalidad de la que tuvo que encargarse la médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni- el caso quedó en manos de la fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, quien solicitó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para las pericias correspondientes.

Hasta ahora la única detenida en la causa es R. A. C., una mujer de 40 años que trabajaba como cuidadora de Córdoba en su casa y ahora es la sospechosa principal de su asesinato.

La causa quedó caratulada como probable homicidio, pero en este momento