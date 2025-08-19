Caso Cecilia Strzyzowski: aseguran que la causa podría llegar a juicio este año

Emerenciano Sena y Marcela Acuña están acusados de ser “partícipes primarios” del mismo delito que cometió su hijo, hoy de 22 años. Con ellos están acusados como artífices del encubrimiento allegados al clan, incluido Gustavo Obregón, el único arrepentido que rompió el pacto de silencio.

El fiscal Bogado aseguró que la carta en la que Gustavo Obregón relata su rol en la desaparición de Cecilia Strzyzowski sería una pieza clave, si es considerada válida para ser presentada en el juicio por jurados.

El caso Cecilia Strzyzowski tuvo tanta repercusión mediática entre 2023 y 2024 que el fiscal tuvo que aclarar que "el jurado va a deliberar únicamente sobre las pruebas producidas en el juicio", e insistió en que "se toman medidas estrictas para garantizar un veredicto justo".

Se supone que entre el 20 y 22 de agosto podrían realizarse las audiencias para que las defensas de César Sena y sus padres presenten sus documentos, luego de lo cual se fijaría la fecha del inicio del juicio por jurados.