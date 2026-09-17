Cuando hay paro de colectivos de larga distancia

Un reciente relevamiento nacional expuso las graves diferencias entre los valores establecidos en la escala salarial oficial y los montos que verdaderamente perciben los trabajadores. Según el último acuerdo, el sueldo básico conformado para agosto debía alcanzar $1.685.958, sumado a los millonarios reintegros por viáticos diarios. Sin embargo, los choferes advierten sistemáticas liquidaciones irregulares.