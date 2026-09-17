Cuando hay paro de colectivos de larga distancia
Ante la crisis laboral, despidos y problemas salariales, crece la preocupación por saber cuándo hay paro de colectivos en los servicios de larga distancia.
La tensa situación que atraviesan los choferes en diversas provincias generó gran incertidumbre entre los pasajeros, quienes se preguntan constantemente sobre la inminente posibilidad de un paro de colectivos de larga distancia. Los trabajadores denuncian severas irregularidades salariales, despidos masivos y una profunda crisis empresarial.
Los conflictos provinciales que acercan un paro de colectivos
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Un reciente relevamiento nacional expuso las graves diferencias entre los valores establecidos en la escala salarial oficial y los montos que verdaderamente perciben los trabajadores. Según el último acuerdo, el sueldo básico conformado para agosto debía alcanzar $1.685.958, sumado a los millonarios reintegros por viáticos diarios. Sin embargo, los choferes advierten sistemáticas liquidaciones irregulares.
En este complejo marco de precarización, los choferes cuestionaron fuertemente a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la falta de respuestas y detallaron la grave crisis que atraviesan en distintos puntos del país:
- Formosa: la sorpresiva retirada comercial de Cruceros del Sur dejó a 350 trabajadores en la calle. Actualmente opera la firma Fermosa, pero los choferes figuran bajo un sistema de facturación como monotributistas.
- Chaco: las compañías ATACO Navarro, San Bernardo Urbano y ERSA abonan sueldos que apenas superan el millón de pesos bajo el amparo del artículo 223 bis, computando el 88% del salario como suma no remunerativa.
- Corrientes: los conductores perciben salarios congelados desde marzo y la empresa ERSA inició un procedimiento preventivo de crisis que ya figura explícitamente en los recibos de sueldo.
- San Juan: ocho importantes empresas provinciales mantienen los haberes estancados en $1.370.000 desde el mes de noviembre de 2025.
Frente a este escenario generalizado de recortes y pérdida de empleos, las bases gremiales exigen medidas urgentes, lo que podría derivar en una paralización total de los servicios si no se regularizan las liquidaciones vigentes en el sector.
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