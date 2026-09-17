El Ministerio de Economía firmó la Resolución 43/2026 y cambió el recorrido de importante línea de colectivos
El Ministerio de Economía oficializó un importante cambio para mejorar la conexión con el aeropuerto. Conocé el nuevo recorrido de esta línea clave.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, oficializó una importante modificación en los parámetros operativos de la emblemática línea 28 de colectivos urbanos. A través de la reciente Resolución 43/2026, el Gobierno nacional busca optimizar el transporte público y facilitar el acceso directo de los pasajeros al Aeroparque Jorge Newbery.
Los principales cambios del Ministerio de Economía para la línea 28
La extensa reestructuración diagramada por las autoridades nacionales forma parte de un ambicioso proceso de mejora continua de la red metropolitana. El principal objetivo de la medida es optimizar los diversos recorridos, reducir las superposiciones de unidades, reforzar los tramos de mayor demanda y garantizar un servicio mucho más eficiente para los miles de usuarios diarios.
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Entre las modificaciones más destacadas establecidas por la cartera de Transporte para la empresa operadora D.O.T.A. S.A., se encuentran:
- Conexión aeroportuaria: se prolongan y adecuan estratégicamente los servicios vinculados al recorrido G (ex ramal H) para alcanzar de forma directa el Aeroparque Jorge Newbery dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Nuevas paradas: se incorporan paradas exclusivas en el Parque Tecnológico Migueletes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para los servicios expresos, otorgando mayor accesibilidad a los trabajadores y estudiantes de la zona.
- Supresión de ramales: se elimina de forma definitiva el antiguo recorrido F y el recorrido K (ambos unían Ciudad Universitaria con Liniers) con el firme propósito de redistribuir el parque móvil automotor y mejorar la frecuencia general de la línea.
Cómo quedan los nuevos recorridos de colectivos
Tras la profunda reorganización de las unidades, los servicios comunes básicos de la línea 28 ofrecerán nuevas frecuencias programadas para agilizar el tránsito diario:
- Recorrido A: Estación Terminal de Retiro a Puente de la Noria (frecuencias de 7,5 a 10,4 minutos).
- Recorrido B: Terminal de Retiro a Liniers (frecuencias entre 15,5 y 24 minutos).
- Recorrido C: Terminal de Retiro a Barrio José Hernández en La Matanza (frecuencias entre 13,5 y 17,5 minutos).
- Recorrido D: Ciudad Universitaria a Puente Ezequiel Demonty, ex Puente Alsina (frecuencias entre 10 y 14,5 minutos).
- Recorrido E: Estación Rivadavia a Puente Ezequiel Demonty (frecuencias entre 8 y 11 minutos).
- Recorrido F: Puente Ezequiel Demonty a Barrio José Hernández (frecuencias entre 12 y 18 minutos).
- Recorrido G: Terminal de Retiro a Puente de la Noria, con la nueva extensión (frecuencias entre 8 y 12 minutos).
- Recorrido H: Estación Rivadavia a Puente de la Noria (frecuencias entre 29 y 48 minutos).
Por su parte, los servicios expresos se dividirán en el Recorrido I (Ciudad Universitaria a Puente de la Noria) y el Recorrido J (Terminal de Retiro por avenida Coronel Roca hasta Liniers), garantizando así traslados mucho más veloces para todos los trabajadores que cruzan diariamente la Capital Federal y el conurbano bonaerense.
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