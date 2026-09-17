El Ministerio de Economía firmó la Resolución 43/2026 y cambió el recorrido de importante línea de colectivos

Los principales cambios del Ministerio de Economía para la línea 28

La extensa reestructuración diagramada por las autoridades nacionales forma parte de un ambicioso proceso de mejora continua de la red metropolitana. El principal objetivo de la medida es optimizar los diversos recorridos, reducir las superposiciones de unidades, reforzar los tramos de mayor demanda y garantizar un servicio mucho más eficiente para los miles de usuarios diarios.