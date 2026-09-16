Sandra Pettovello activó un plan social con un bono anual de $980.220 para jovenes de entre 17 y 30 años
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, lanzó las becas Manuel Belgrano para carreras universitarias estratégicas durante 2026.
El Gobierno nacional, a través de la gestión de Sandra Pettovello, confirmó la apertura de inscripciones para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Esta valiosa iniciativa económica busca incentivar a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que finalicen sus estudios técnicos y universitarios durante el año lectivo.
Sandra Pettovello avaló los requisitos y montos de las becas educativas
El programa oficial de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano otorga un apoyo económico mensual de $81.685, lo que representa una importante suma anual de $980.220 para cada estudiante adjudicado. Las inscripciones estarán abiertas desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril para los nuevos aspirantes, mientras que los renovantes deberán anotarse a principios de marzo.
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Pueden postularse argentinos nativos o naturalizados que tengan entre 17 y 25 años de edad en caso de ser ingresantes, extendiéndose el límite hasta los 30 años para aquellos estudiantes calificados como avanzados en sus respectivas carreras. El trámite se gestiona directamente desde la plataforma oficial ingresando con el usuario y contraseña de Mi Argentina.
De manera excepcional para esta convocatoria 2026, las autoridades dispusieron una ponderación prioritaria sobre tres áreas consideradas fundamentales para el desarrollo productivo del país: Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, y Logística e Infraestructura. Finalmente, detallaron que se otorgarán un total de 36.000 cupos que se distribuirán en todo el territorio nacional, siendo incompatibles con el beneficio de las Becas YPF.
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