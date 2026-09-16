Sandra Pettovello activó un plan social con un bono anual de $980.220 para jovenes de entre 17 y 30 años

Sandra Pettovello avaló los requisitos y montos de las becas educativas

El programa oficial de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano otorga un apoyo económico mensual de $81.685, lo que representa una importante suma anual de $980.220 para cada estudiante adjudicado. Las inscripciones estarán abiertas desde el 16 de marzo hasta el 3 de abril para los nuevos aspirantes, mientras que los renovantes deberán anotarse a principios de marzo.