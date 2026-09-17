Democracia Viva celebró su décimo aniversario: una masiva cumbre para repensar el futuro de las instituciones

Entre los ejes más convocantes de la jornada se destacaron el análisis sobre el periodismo en tiempos de bait, el estado actual de los derechos ciudadanos, las políticas públicas vinculadas al espacio urbano y el complejo desafío de gobernar el ecosistema digital.

Los intercambios propiciaron debates intensos y constructivos, priorizando el intercambio de perspectivas y la formulación de propuestas concretas nacidas desde el Sur Global.

Democracia Viva celebró su décimo aniversario

Como broche de oro de una jornada intensa de pensamiento crítico y participación ciudadana, el encuentro coronó sus actividades con la presentación y la firma pública de un Nuevo Acuerdo Democrático, un documento construido de manera colectiva a partir de las conclusiones, debates y consensos gestados a lo largo de todo el evento.