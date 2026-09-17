Democracia Viva celebró su décimo aniversario: una masiva cumbre para repensar el futuro de las instituciones
Con una cobertura exclusiva de minutouno.com, el Ciudad Cultural Konex fue sede de la nueva edición del encuentro impulsado por Asuntos del Sur. Cientos de referentes, organizaciones y referentes debatieron sobre los desafíos digitales, los derechos y la renovación democrática desde una perspectiva global.
El Ciudad Cultural Konex se convirtió en el epicentro del debate político y social regional al albergar una nueva edición del festival Democracia Viva 2026, una iniciativa que este año celebró su décimo aniversario consolidándose como un espacio clave de reflexión colectiva.
Con la presencia de minutouno.com cubriendo cada detalle de la jornada, el evento reunió a más de 700 asistentes y unas 70 organizaciones e instituciones provenientes de distintos puntos de América Latina.
Nacido en 2016 e impulsado por la organización Asuntos del Sur, el festival acumuló a lo largo de su década de trayectoria una red impresionante que supera las 200 organizaciones participantes, delegados de 20 países, más de 5.000 asistentes históricos y medio millar de actividades realizadas.
En esta oportunidad, el objetivo central consistió en articular miradas, construir alianzas estratégicas y proponer herramientas innovadoras para renovar los sistemas democráticos frente a las complejas problemáticas del presente.
Democracia Viva: ejes temáticos, debates y el cierre con la firma del nuevo acuerdo
Las distintas salas del centro cultural vibraron con paneles y charlas magistrales a cargo de fundaciones y destacados oradores que abordaron una agenda profundamente contemporánea.
Entre los ejes más convocantes de la jornada se destacaron el análisis sobre el periodismo en tiempos de bait, el estado actual de los derechos ciudadanos, las políticas públicas vinculadas al espacio urbano y el complejo desafío de gobernar el ecosistema digital.
Los intercambios propiciaron debates intensos y constructivos, priorizando el intercambio de perspectivas y la formulación de propuestas concretas nacidas desde el Sur Global.
Como broche de oro de una jornada intensa de pensamiento crítico y participación ciudadana, el encuentro coronó sus actividades con la presentación y la firma pública de un Nuevo Acuerdo Democrático, un documento construido de manera colectiva a partir de las conclusiones, debates y consensos gestados a lo largo de todo el evento.
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