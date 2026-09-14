A qué hora termina el paro de colectivos que afecta a una capital importante

El conflicto central radica en la profunda disputa salarial que mantiene trabadas las negociaciones entre el sindicato, las compañías privadas y la Municipalidad de Córdoba como poder concedente. Desde la agrupación gremial exigen que se aplique un esquema de recomposición similar al otorgado recientemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cual ronda el 6% para el mes de julio, un 8% para agosto y un 10% para septiembre.