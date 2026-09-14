A qué hora termina el paro de colectivos que afecta a una capital importante
La ciudad de Córdoba sufre un nuevo paro de colectivos por asambleas de la UTA. Conocé qué líneas están afectadas y el motivo de este conflicto.
Un nuevo paro de colectivos sorpresivo complica la movilidad de miles de usuarios en la ciudad de Córdoba. La medida de fuerza es impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que decidió retomar las asambleas informativas este lunes al mediodía para visibilizar su fuerte reclamo salarial ante las empresas.
Qué líneas están afectadas por el paro de colectivos
Las asambleas informativas impactan de lleno en el corredor 8, paralizando el normal funcionamiento de las líneas 82, 83 y 84 desde este mediodía. Si bien los delegados sindicales aún no especificaron oficialmente a qué hora finalizarán las retenciones de tareas, este tipo de asambleas suelen durar un par de horas, por lo que el servicio debería ir normalizándose gradualmente durante la tarde.
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El conflicto central radica en la profunda disputa salarial que mantiene trabadas las negociaciones entre el sindicato, las compañías privadas y la Municipalidad de Córdoba como poder concedente. Desde la agrupación gremial exigen que se aplique un esquema de recomposición similar al otorgado recientemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cual ronda el 6% para el mes de julio, un 8% para agosto y un 10% para septiembre.
Por su parte, los empresarios del sector plantearon una contraoferta considerablemente menor. Las firmas de transporte proponen aplicar subas de apenas el 2% mensual para agosto y septiembre, acompañada de una suma de carácter no remunerativo que todavía continúa en etapa de discusión y está lejos de satisfacer las demandas de los choferes.
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